České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

Spoj proslavil Ivan Mládek svou písní Rychlík jede do Prahy, přičemž rým Z Opavy, z Opavy jede rychlík do Prahy...takřka zlidověl.
„Od 6. března 2026 pojede znovu přímé vlakové spojení Prahy s Opavou. Cestující už vyhledají spoj v jízdních řádech a probíhá i prodej jízdenek a rezervací,“ potvrdil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.
Protože rychlík opět pojede na podnikatelské riziko Českých drah bez dotace radnic či kraje, mění dopravce model jeho provozu.
„Vlak pojede jednou týdně z Prahy do Opavy v páteční odpolední špičce a jednou týdně v nedělní odpolední špičce z Opavy do Prahy. Jedná se o dny a časové období s nejvyšší poptávkou,“ dodal Šťáhlavský.
České dráhy své přímé rychlíky Opava-Praha zrušily ke 14. prosinci loňského roku. Důvodem byla ekonomika zájem cestujících byl tak malý, že se to nevyplatilo. Opavě zůstalo přímé spojení s Prahou pod hlavičkou konkurenčního RegioJetu s jedním spojem tam a zpět denně. A strhla se vlna kritiky.
ČD: Rozšíření spojů je stále otevřené
Z Opavy totiž přímý rychlík Českých drah před zrušením vyjížděl třikrát do týdne před šestou ranní a v Praze byl za zhruba tři a půl hodiny. Zhruba o půl hodiny dříve tutéž trasu denně jezdil RegioJet. Rychlík Českých drah od půlky prosince zmizel, RegioJet posunul odjezdy o hodinu později. A brzký ranní spoj začal chybět.
S oběma dopravci jednali zástupci opavské radnice. „Naším cílem je, aby se Opavané a lidé z okolí dostali do Prahy co nejdříve ráno, bez zbytečných přestupů a komplikací. Jednáme od prosince,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.
S Českými drahami minulý týden řešil otázku návratu vybraných spojů i v dalších dnech. „Rozšíření spojení mezi Opavou a Prahou je otevřené,“ potvrdil jednání Šťáhlavský.
Primátor Navrátil zároveň oslovil i RegioJet. „Jednal jsem také se společností RegioJet, která své spoje posunula o hodinu. Bohužel své rozhodnutí měnit nechce,“ komentoval Navrátil.