Vládní úspory vezmou městům desítky milionů, příští rozpočty jsou nejisté

Podle primátorů by to města dostalo do velkých problémů. „Nejvíce postiženy jsou čtyři největší města v České republice, takže i Ostrava. V té souvislosti bude Ostrava nucena výpadky příjmů, které jsme kvantifikovali ročně na 400 milionů korun, něčím kompenzovat,“ uvedla mluvčí ostravské radnice Gabriela Pokorná.

Stát chce totiž obcím vzít část příjmů, které jim plynou z daní fyzických i právnických osob. Opava propad podle prvních propočtů odhaduje na padesát až šedesát milionů korun ročně, Frýdek-Místek na 41 milionů, Havířov částku prozatím tipuje na desítky milionů korun s tím, že v prvním roce by šlo o nižší desítky. Karviná a Třinec s konkrétní částkou ještě nepracují.

Zástupci šestice krajských statutárních měst ale potvrdili, že tak výrazný zásah do rozpočtů nemají v celé výši jak nahradit. „Změna rozdělení v RUD bude znamenat snížení příjmů, a přitom jde o zcela nelogický krok. Města a obce hospodaří nejlépe ze všech složek státu, a to dlouhodobě. Zásadně s vládou navrhovaným snížením příjmu pro města a obce nesouhlasím,“ říká primátor Havířova Josef Bělica.

Podle opavského primátora Tomáše Navrátila jde o velký problém. „Dopad může být obrovský. Stát na nás dlouhodobě převádí stále více problémů, které jsou přenesenou státní službou, ať už to je výkon stavebního úřadu, památkové péče, nebo sociální služby a řadu dalšího, a není schopen nám to zaplatit. Teď nám chce vzít ještě část příjmů. Pokud to bude schváleno, dojde k omezování služeb, jejich kvality a zdražování všech poplatků, které máme,“ uvedl Navrátil.

Také havířovský primátor Bělica připustil, že hrozí mimo jiné omezení služeb pro občany. „Obávám se, že takto významný výpadek město prostě pozná. Dopady zatím analyzujeme, jsme ve fázi přípravy rozpočtu na příští rok. Je ovšem jasné, že něco budeme muset omezit.“

Hrozí zvýšení poplatků i omezení služeb

Mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jeckelová zmínila zvyšování poplatků i úbytek investic. „Určitě bychom uvažovali o navýšení některých poplatků a možná omezení některých dotovaných programů či investic. Výběr je vždy bolestný, ale nemůžeme si dovolit jít do zadlužení,“ sdělila.

Dodala, že Frýdek-Místek si tvoří rezervy. „Jsme stále na houpačce, musíme predikovat příjmy, nevíme, jestli zdraží energie a podobně.“

Ač právě teď připravují rozpočty na příští rok, s konkrétními opatřeními města čekají, jak se ještě situace vyvine. „Dosud není známá definitivní podoba konsolidačního balíčku, proto nebudeme aktuálně prezentovat případná opatření na straně města,“ sdělila za Ostravu Gabriela Pokorná.

Také mluvčí Karviné Lukáš Hudeček uvedl, že až ve chvíli, kdy město dostane přesné znění změny RUD, bude schopné upřesnit případné škrty v projektech.

„Osobně si myslím, že by bylo dobré, aby podoba rozpočtového určení daní zůstala ve stávající podobě,“ zmínila primátorka Třince Věra Palkovská s tím, že projekty, které jsou v Třinci v plánu, se zatím neodkládají a konkrétní omezení či zdražování služeb neřeší.

Proti návrhu balíčku statutární města ostře vystupují společně napříč republikou. Podle předsedy Komory statutárních měst Miroslava Žbánka totiž zastupují nejen několik milionů svých obyvatel, ale vytvářejí také celospolečenské zázemí pro další statisíce lidí.

„Každou korunu převádíme našim občanům do provozních služeb, investic a podpory komunitního a zdravého života. Naopak vládou způsobený propad příjmů se přímo projeví v celkovém zhoršení uvedených oblastí,“ upozornil Žbánek.