Vir urychlil naše zařazení do kritické infrastruktury státu, míní šéf Tevy

Jak se epidemie koronaviru dotkla vaší firmy?

Naštěstí v současnosti nemáme žádného zaměstnance, který by byl zasažen koronavirem. Ale chodu firmy se tato situace samozřejmě dotkla. U pracovníků, u kterých to šlo, jsme nastavili možnost práce z domu s tím, že se zaměstnanci podle potřeby v práci z domova a z kanceláře střídají. Celkem se tak podařilo zajistit home office zhruba dvěma stům lidí z celkových patnácti set, které zaměstnáváme.

Řešili jste shánění roušek pro zaměstnance, kteří zůstali na svých pracovištích?

V rámci naší výroby běžně fungujeme s ochrannými pomůckami. Využíváme respirátory, polomasky i celotělové ochranné kombinézy, jak z důvodů ochrany zaměstnanců, tak ochrany produktů před kontaminací. Pro nás to tedy velká změna nebyla, fungovali jsme tak už před epidemií koronaviru. K tomu jsme přidali ještě roušky pro všechny pracovníky, na vstupech se příchozím automaticky měří teplota a podobně.

Jak se vám vlastně sháněly roušky?

Zajistili jsme si je v předstihu, ještě před tím, než vláda vyhlásila opatření je nosit povinně. Už tak je ale bylo složité sehnat. Jednorázové roušky už nebyly běžně dostupné, a tak jsme si je nechali ušít u jednoho z našich dodavatelů. Když vláda vydala zákazy, už jsme byli zásobení.

Je těžké shánět další ochranné pomůcky?

Co se ochranných pomůcek týče, tak v tomto směru jsme předzásobeni. Když přišla pandemie, tak jsme jen podávali další objednávky.

Dotkla se pandemie provozu vaší firmy i jinak?

V rámci jednání firemního krizového štábu jsme probírali různé scénáře, chystali případné varianty postupu, snažili jsme se minimalizovat možnosti případného přenosu nákazy. Při předávání směn třeba nejsou lidé v takovém kontaktu jako dříve. Minimalizujeme i kontakt mezi jednotlivými zaměstnanci. Ještě více než v běžném režimu vše dezinfikujeme, včetně kanceláří. Na pracovištích jsme instalovali separační stěny, jako mají například pokladny v hypermarketech. V kantýně jsou vyznačeny dvoumetrové rozestupy mezi nakupujícími a podobně.

Taková opatření určitě nejsou zadarmo, kolik vás to už stálo?

Nepočítali jsme to, v provozu na to musíme být vždy připraveni. Ve farmacii pracujeme i v běžném provozu ve speciálním režimu, ať už z hlediska bezpečnosti, či kvality. Každopádně nyní můžeme mluvit o stovkách tisíc korun.

Kolik vašich zaměstnanců zůstalo doma kvůli opatření vlády, třeba proto, že se museli postarat o děti?

Na začátku pandemie jsme se snažili pro děti zaměstnanců zajistit školku. Nakonec se vše vyřešilo samo. Naši zaměstnanci z velké většiny nalezli řešení, jak se o své děti postarat v rámci rodinného kruhu. Kvůli péči o děti zůstalo doma pouze zhruba třicet lidí.

Zvažovali jste třeba nákup testů pro vaše zaměstnance?

Jsme ve fázi, kdy nemáme nikoho nakaženého, což je pro nás dobrá zpráva. Pokud by některý z našich zaměstnanců onemocněl, řešili bychom to individuálně. Hromadný nákup testů jsme zatím neplánovali, jsme ale připraveni se řídit doporučeními ministerstva zdravotnictví.

Vy se netajíte tím, že stále hledáte nové zaměstnance, nepřeruší krize tuto vaši snahu?

Zaměstnance hledáme dlouhodobě, hledali jsme je i před současnou krizí. Celkově jde o desítky lidí. Nábor si zajišťujeme sami, využíváme i zprostředkování agentur a podobně.

Hodně se hovoří i o možnosti půjčování zaměstnanců firem, které nyní nemají takový odbyt. To by vás nezajímalo?

Byli jsme osloveni, zda bychom nepotřebovali více lidí z jedné firmy, ale my musíme nové zaměstnance, než je využijeme, řádně proškolit. A to reálně trvá zhruba tři měsíce. Možnosti kratších výpomocí ale zvažujeme.

Spolu s dalšími farmaceutickými firmami jste usilovali o zařazení mezi objekty patřící do klíčové infrastruktury státu. Jak se vám to daří?

Už jsme tam zařazeni. Jsme rádi, protože díky tomu máme větší možnosti v případě problémů zareagovat. V současnosti pracujeme na tom, které útvary podniku budou do klíčové infrastruktury patřit.

K čemu je takové zařazení vlastně dobré?

Tím se nám nyní snad podaří společně zajistit čistě praktické věci, jako je třeba hladký a nepřetržitý pohyb léků, zabezpečení kontinuální výroby a distribuce léčiv. Toto rozhodnutí je v této době nejen pro naši společnost, ale pro celý farmaceutický průmysl skutečně zásadní. Nejde jen o Tevu, stejným způsobem postupovalo celé odvětví. Všichni si uvědomujeme, že je důležité zabránit velkým výpadkům v zásobování s léčivy nejen v této krizové době, ale i do budoucna.

O zařazení do kritické infrastruktury jste usilovali delší dobu, myslíte, že vám pomohla i současná situace?

Koronavirus naše přijetí určitě urychlil. Jsme jeden z mála států, který donedávna farmaceutický průmysl takto zařazený neměl.

Co by se stalo, kdybyste museli výrobu zastavit? Vyrábíte například očkování?

V Opavě očkovací látky nevyrábíme, vyrábíme zde generika. Mimo jiné zde připravujeme léky pro lidi po transplantacích. Pokud bychom museli přerušit výrobu, zhoršila by se jejich dostupnost.

Jak se epidemie koronaviru projevila například na zásobování vaší firmy?

Zásobování je každopádně náročnější. Hlavně časově. Máme ale partnery a dodavatele, kteří se spolu s námi snaží zajistit pravidelnost dodávek. Zaznamenali jsme mírná zdržení, ale to se stává i mimo současný krizový stav.

A jak je to s prodejem? Zástupci pacientů si stěžují, že některé nemocnice přerušily nebo omezily některé zákroky, neprodává se proto méně léků?

U některých položek jsme zaznamenali vyšší poptávku než v období před příchodem pandemie. Většinou šlo o snahu se předzásobit. Celkově jsou požadavky stabilní. Dodáváme i na americký trh. Tam se poptávka mírně zvedá, zřejmě také kvůli snaze o předzásobení. Takové výkyvy jsou ale běžné a bývají i mimo pandemii.