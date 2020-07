Problémem už není jen Karvinsko. Povinně musí nosit roušky celý kraj

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dopoledne na Twitteru uvedl, že se kromě povinnosti nosit roušky v souvislosti s epidemiologickou situací v celém Moravskoslezském kraji se novým nařízením zavádí povinnost nosit při návštěvě nemocnic a sociálních zařízení respirátor FFP2.

„V celém kraji platí také uzavření prostor restaurací a barů mezi 23. a 8. hodinou a konání hromadných akcí jen do sta osob,“ informoval Vojtěch.

Podle ministra zdravotnictví se pendleři v kraji budou muset prokázat každých 14 dní negativním PCR testem.

Na Kutnohorsku roušky končí Na Kutnohorsku už nebudou povinné roušky, ruší se i další omezení. Dál kvůli covidu platí zákaz návštěv v nemocnicích a domovech, rozhodl krizový štáb. „Situace se tak stabilizovala, že nárůsty pozitivních případů jsou minimální. Měli jsme zasedání krizového štábu a na základě doporučení krajské hygienické stanice jsme udělali maximální možné rozvolnění. V podstatě se to úplně vrací do normálu. Zatím jsme nechali zákaz návštěv nemocnicích a sociálních zařízeních," vysvětlil pro iDNES.cz starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Mimořádná opatření čítající dvacet bodů vyhlásila Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě v poledne, na odpoledne pak zástupci kraje a hygieny svolali tiskovou konferenci, kde zazní podrobnosti.

„Dosud přijatá opatření byla omezena zejména na území okresů Karviná a Frýdek-Místek. V posledních týdnech však registrujeme i značný nárůst pozitivních mimo známá ohniska onemocnění, počet takzvaných komunitních případů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek,“ napsali ve zdůvodnění nových opatření krajští hygienici. Opatření tak souvisejí s tím, že šíření nákazy v kraji už není problémem jednoho ohniska na šachtách OKD, které i díky přerušení těžby už postupně vyhasíná, ale i dalších firem a institucí v regionu. V kraji přibylo od čtvrtku 56 případů nákazy koronavirem.

„Negativní vývoj v Moravskoslezském kraji nevychází z chronického ohniska v OKD. Jde o následek nových klastrů v jednotlivých firmách a soukromých společnostech, nezřídka je to následkem pozitivního testu zahraničních pracovních sil,“ řekl Rádiu Impuls epidemiolog Rastislav Maďar s tím, že tito zahraniční pracovníci mají velký počet kontaktů jak doma, tak v práci.

Například v novojičínské firmě Varroc testy v minulých dnech prokázaly 23 nakažených. Kolem desítky případů denně hlásí také Ostravsko a Frýdecko-Místecko.

„Současně evidujeme nárůst pozitivních případů u přeshraničních pracovníků, pracujících ve firmách na území celého kraje,“ doplnili hygienici.

Kultura opět stojí, lidé z Colours zvažují žalobu

„Situace je sice stabilní, ale přiznám se, že by asi nikomu z nás nevadilo, kdyby se začala zlepšovat. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že tento jev je obecně platný nejen v našem kraji,“ uvedl dopoledne hejtman Ivo Vondrák v reakci na aktuální čísla.

Primátor Ostravy Tomáš Macura nechtěl komentovat, zda jsou přísnější opatření na místě či nikoliv, ale ohradil se proti rychlosti, s jakou je hygienici vyhlásili.

„Zlobí mě to, že se vyhlásí opatření s okamžitou platností v pátek. Volá mi spousta organizátorů kulturních akcí, některé kapely jsou už i na cestě sem. Jsem zvědavý, jak se budou řešit škody, které tím vznikají,“ uvedl.

Od středy už například v Ostravě probíhá NeFestival Colours, který má být jakousi malou náhražkou za zrušený ročník Colours of Ostrava.

„Oznámit nám, že máme hned vše zrušit a zastavit akci, to považuji za nehoráznost. Mohlo se alespoň počkat do dnešní půlnoci. Budeme zvažovat právní kroky,“ řekla pro Českou televizi organizátorka NeFestivalu Colours a ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.



OKD na začátku července přerušilo na šest týdnů těžbu ve svých dolech: