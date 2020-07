Problémem už není jen Karvinsko, kvůli seniorům nasadí roušky celý kraj

Kromě Karvinska a Frýdecko-Místecka se nová ohniska objevila i na Novojičínsku a Ostravsku.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proto dopoledne na Twitteru uvedl, že se kromě povinnosti nosit roušky v souvislosti s epidemiologickou situací v celém Moravskoslezském kraji se novým nařízením zavádí povinnost nosit při návštěvě nemocnic a sociálních zařízení respirátor FFP2.

„V celém kraji platí také uzavření prostor restaurací a barů mezi 23. a 8. hodinou a konání hromadných akcí jen do sta osob,“ informoval Vojtěch.

Podle ministra zdravotnictví se pendleři v kraji budou muset prokázat každých 14 dní negativním PCR testem.

Na Kutnohorsku roušky končí Na Kutnohorsku už nebudou povinné roušky, ruší se i další omezení. Dál kvůli covidu platí zákaz návštěv v nemocnicích a domovech, rozhodl krizový štáb. „Situace se tak stabilizovala, že nárůsty pozitivních případů jsou minimální. Měli jsme zasedání krizového štábu a na základě doporučení krajské hygienické stanice jsme udělali maximální možné rozvolnění. V podstatě se to úplně vrací do normálu. Zatím jsme nechali zákaz návštěv nemocnicích a sociálních zařízeních," vysvětlil pro iDNES.cz starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Mimořádná opatření čítající dvacet bodů vyhlásila Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě v poledne, na odpoledne pak zástupci kraje a hygieny svolali tiskovou konferenci, kde zazněly podrobnosti.

„Dosud přijatá opatření byla omezena zejména na území okresů Karviná a Frýdek-Místek. V posledních týdnech však registrujeme i značný nárůst pozitivních mimo známá ohniska onemocnění, počet takzvaných komunitních případů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek,“ napsali ve zdůvodnění nových opatření krajští hygienici. Opatření tak souvisejí s tím, že šíření nákazy v kraji už není problémem jednoho ohniska na šachtách OKD, které i díky přerušení těžby už postupně vyhasíná, ale i dalších firem a institucí v regionu. V kraji přibylo od čtvrtku 56 případů nákazy koronavirem.

„Negativní vývoj v Moravskoslezském kraji nevychází z chronického ohniska v OKD. Jde o následek nových klastrů v jednotlivých firmách a soukromých společnostech, nezřídka je to následkem pozitivního testu zahraničních pracovních sil,“ řekl Rádiu Impuls epidemiolog Rastislav Maďar s tím, že tito zahraniční pracovníci mají velký počet kontaktů jak doma, tak v práci.

Například v novojičínské firmě Varroc testy v minulých dnech prokázaly 23 nakažených. Kolem desítky případů denně hlásí také Ostravsko a Frýdecko-Místecko. V těchto dnech také musela hygiena například uzavřít dětský tábor na Novojičínsku, kde se objevila nákaza.

„Současně evidujeme nárůst pozitivních případů u přeshraničních pracovníků, pracujících ve firmách na území celého kraje,“ doplnili hygienici.

Zástupci KHS na tiskové konferenci vysvětlovali, proč s řadou opatření přišli právě nyní. Čísla nakažených sice dramaticky nerostou, ale ani neklesají a rozmělňují se v kraji, navíc přibývá případů, u nichž nejsou schopni určit původ nákazy.

„Děláme to z preventivních důvodů, abychom co nejvíce uchránili rizikové skupiny obyvatel,“ uvedla na odpolední tiskové konferenci ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ostravě Irena Martinková.

Počet lidí s aktivní potvrzenou infekcí covid-19 v ČR datum aktuální počet nakažených covid-19 01.03.2020 3 02.03.2020 3 03.03.2020 5 04.03.2020 5 05.03.2020 8 06.03.2020 19 07.03.2020 26 08.03.2020 32 09.03.2020 38 10.03.2020 63 11.03.2020 94 12.03.2020 116 13.03.2020 141 14.03.2020 188 15.03.2020 294 16.03.2020 379 17.03.2020 446 18.03.2020 556 19.03.2020 760 20.03.2020 880 21.03.2020 1037 22.03.2020 1150 23.03.2020 1272 24.03.2020 1454 25.03.2020 1736 26.03.2020 1986 27.03.2020 2345 28.03.2020 2598 29.03.2020 2740 30.03.2020 2892 31.03.2020 3174 01.04.2020 3407 02.04.2020 3636 03.04.2020 3902 04.04.2020 4135 05.04.2020 4202 06.04.2020 4340 07.04.2020 4415 08.04.2020 4591 09.04.2020 4672 10.04.2020 4698 11.04.2020 4737 12.04.2020 4714 13.04.2020 4670 14.04.2020 4559 15.04.2020 4524 16.04.2020 4391 17.04.2020 4201 18.04.2020 4156 19.04.2020 4099 20.04.2020 4014 21.04.2020 3920 22.04.2020 3722 23.04.2020 3545 24.04.2020 3378 25.04.2020 3319 26.04.2020 3294 27.04.2020 3152 28.04.2020 3072 29.04.2020 2969 30.04.2020 2873 01.05.2020 2810 02.05.2020 2735 03.05.2020 2651 04.05.2020 2528 05.05.2020 2446 06.05.2020 2353 07.05.2020 2246 08.05.2020 2226 09.05.2020 2170 10.05.2020 2145 11.05.2020 2072 12.05.2020 2026 13.05.2020 1940 14.05.2020 1926 15.05.2020 1905 16.05.2020 1914 17.05.2020 1884 18.05.2020 1911 19.05.2020 1924 20.05.2020 1906 21.05.2020 1856 22.05.2020 1855 23.05.2020 1893 24.05.2020 1931 25.05.2020 1897 26.05.2020 1879 27.05.2020 1841 28.05.2020 1854 29.05.2020 1856 30.05.2020 1862 31.05.2020 1884 01.06.2020 1875 02.06.2020 1880 03.06.2020 1889 04.06.2020 1901 05.06.2020 1878 06.06.2020 1904 07.06.2020 1946 08.06.2020 1973 09.06.2020 2000 10.06.2020 2018 11.06.2020 2048 12.06.2020 2063 13.06.2020 2105 14.06.2020 2128 15.06.2020 2145 16.06.2020 2159 17.06.2020 2168 18.06.2020 2251 19.06.2020 2332 20.06.2020 2367 21.06.2020 2408 22.06.2020 2445 23.06.2020 2502 24.06.2020 2578 25.06.2020 2626 26.06.2020 2741 27.06.2020 2987 28.06.2020 3281 29.06.2020 3445 30.06.2020 3566 01.07.2020 3596 02.07.2020 3691 03.07.2020 3802 04.07.2020 3906 05.07.2020 3967 06.07.2020 4005 07.07.2020 4080 08.07.2020 4113 09.07.2020 4143 10.07.2020 4227 11.07.2020 4272 12.07.2020 4327 13.07.2020 4338 14.07.2020 4404 15.07.2020 4508 16.07.2020 4617

Zdroj: MZ ČR



Kultura opět stojí, lidé z Colours zvažují žalobu

„Situace je sice stabilní, ale přiznám se, že by asi nikomu z nás nevadilo, kdyby se začala zlepšovat. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že tento jev je obecně platný nejen v našem kraji,“ uvedl dopoledne hejtman Ivo Vondrák v reakci na aktuální čísla.

Hejtman později na tiskové konferenci prohlásil, že určité kroky chápe, ale některá nařízení mohou být až panického charakteru. Zároveň apeloval, aby se podobná opatření prodiskutovala s dostatečným předstihem.

Primátor Ostravy Tomáš Macura nechtěl komentovat, zda jsou přísnější opatření na místě či nikoliv, ale ohradil se proti rychlosti, s jakou je hygienici vyhlásili.

„Zlobí mě to, že se vyhlásí opatření s okamžitou platností v pátek. Volá mi spousta organizátorů kulturních akcí, některé kapely jsou už i na cestě sem. Jsem zvědavý, jak se budou řešit škody, které tím vznikají,“ uvedl.

Od středy už například v Ostravě probíhá NeFestival Colours, který má být jakousi malou náhražkou za zrušený ročník Colours of Ostrava.

„Oznámit nám, že máme hned vše zrušit a zastavit akci, to považuji za nehoráznost. Mohlo se alespoň počkat do dnešní půlnoci. Budeme zvažovat právní kroky,“ řekla pro Českou televizi organizátorka NeFestivalu Colours a ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.



OKD na začátku července přerušilo na šest týdnů těžbu ve svých dolech: