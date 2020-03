Tvrdé ceny pro města. Za jednu roušku momentálně zaplatí až 130 korun

„Domov seniorů kupoval jednorázové roušky za 2,78 Kč s DPH za kus, nyní jsou přibližně desetkrát dražší,“ porovnal dřívější náklady na pořízení jedné roušky se současností tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík.



A jde jen o odhad, klasické roušky nyní na volném trhu stále v podstatě nejsou. A tak se nakupují jaké jsou. Třeba i látkové.

Podle registru smluv objednal havířovský magistrát minulý týden od vratimovské společnosti Clinitex dva tisíce „chirurgických operačních ústenek“ za více než 164 tisíc korun. Za jednu zaplatí 82 korun.

Podle smluv zveřejněných portálem hlidacstatu.cz se cena roušek nakupovaných radnicemi v regionu vyšplhala i podstatně výš.

Za jednu plátěnou roušku platí novojičínská radnice 133 korun. Vyplývá to ze smlouvy se společností Tonak, která radnici slíbila dodat 600 roušek za 79 860 korun. „Bohužel, je to jejich cena, je to cena, za kterou Tonak prodává i dalším zájemcům, takže nemůže jít níže,“ vysvětluje důvody vysoké ceny novojičínský starosta Stanislav Kopecký. „Ale Tonak nám věnoval v úvodní fázi, kdy jsme potřebovali každou roušku, přibližně 200 roušek zdarma. Takže ta výsledná cena by byla v součtu jiná.“

Pro vyšší cenu roušek z Tonaku podle starosty hovoří i jejich kvalita, jak materiálu, tak ušití.

„Když jsme potřebovali roušky nejvíce, vzali jsme z chaty, kterou město vlastní, stará prostěradla, ta zavezli do jedné firmy, která nám z nich za 55 korun za kus ušila roušky. Ta cena byla o tolik nižší hlavně proto, že jsme měli vlastní materiál. A roušky z Tonaku jsou z nového materiálu, tudíž ta cena je jinde,“ dodal starosta.

Tonak se nepodařilo kontaktovat. Podle dat zveřejněných serverem hlidacstatu.cz nakupovaly radnice v kraji roušky, většinou plátěné, v průměru okolo 90 korun za kus. Výjimku podle zveřejněných dat tvoří Kravaře a Karviná, kterým se podařilo získal roušky za 35 korun.

„To už ale neplatí, ta zakázka bohužel padla. Byla to součást větší dodávky, která nebyla realizována,“ vysvětlila starostka Kravař Monika Brzesková. „Naštěstí nám spoustu roušek našili dobrovolníci.“



Karvinská zakázka za 35 korun by vyjít měla.



Pod šedesát korun se dostala objednávka frýdecko-místeckého magistrátu, který u místní firmy objednal několik desítek tisíc nanoroušek s účinností FFP2.

„Ty nyní budeme distribuovat všem obyvatelům města, každému jednu. Rouška se dá použít opakovaně, stačí ji přežehlit,“ sdělil frýdeckomístecký primátor Michal Pobucký.