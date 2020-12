Robot řízený hlasem nahradí sestru i lékaře, zkouší jej ostravská nemocnice

„Přístroj, který si dosud nepořídila žádná nemocnice v zemi, může být ovládaný i hlasem a slouží pro laparoskopické operace. Vítkovičtí chirurgové ho mají půjčený na vyzkoušení. Dokáže zastoupit práci druhého operatéra či sestry u operačního stolu,“ uvedla mluvčí společnosti Agel Radka Miloševská.

Podle lékařů je rameno připevněné k operačnímu stolu. Má tři klouby, které zajišťují plynulý a tichý pohyb. Na konci robota je připevněný operační nástroj, většinou optika, která je zdrojem světla. Pomocí kamery promítá obraz z dutiny břišní na monitor.

„Pohyb robotického ramene s nástrojem ovládáme buď pomocí joysticku, který je nejčastěji umístěn na nástroji operatéra, nebo hlasem. Přístroj eliminuje nechtěný pohyb kamery při nepozornosti člověka či třesu ruky,“ vylíčil primář chirurgie Miloslav Mazur.

Původní plán počítal s tím, že přístroj bude využíván při běžné práci bez omezení, tedy u několika operací denně. Epidemie koronavirové infekce se všemi omezeními si však vynutila v předchozím období zrušení všech odložitelných zákroků i ve vítkovické nemocnici.

„Nyní je už ale možné plánované operace opět provádět, takže přístroj bude plně využit,“ dodala Miloševská.

Pakliže by nemocnice chtěla přístroj získat nastálo, znamenalo by to zhruba dvoumilionovou investici.