Ostravské stopy: Kamarádi slavili, já šel do práce, říká Jiří Pokorný

Pozoruhodný tvůrce, který na zdejší scéně pravidelně hostuje, pamatuje bývalé ocelové srdce republiky ještě bez dnešní přikrášlené podoby.

„Ostrava byla drsná. Jako kluci jsme byli v gangu, řezali jsme se s Hrabůvkou, s Hrabovou, tekla krev. Každoročně se konaly rvačky na 1. máje v zoo, což bylo vyhlášené. Žádné majálesy nebo tancovačky. Byl to takový rituál. Po povinném průvodu, kde museli všichni máchat transparenty, se vyrazilo do zoo a tam se ukázalo, kdo s koho,“ rozpovídá se tvůrce, který jinak citlivě vnímá i duchovní stránku místa.

Ostrava mu učarovala jako místo kontrastů. „Jako dítě si pamatuju, že v Ostravě býval sníh, ale ten sníh byl za čtvrt hodiny šedý. V zimě každé ráno létala Výškovickou ulicí velká hejna černých ptáků a propojovala se tak s černou mlhou, která šla z chemických závodů, z Vítkovic a tak dále na Starou Bělou, která opravdu nebyla bílá,“ vzpomíná Jiří Pokorný.

„Naštěstí sídliště v novém Zábřehu, kam se naši nastěhovali, bylo blízko lesa a blízko řeky Odry. Sousedilo s částí zvanou Stalingrad, kde vyrostly nevkusné baráky podle ruského vzoru. Tam jsem si připadal jako ve filmu. Chodil jsem tam i na základní školu,“ popisuje režisér.

Knihy miloval od dětství

Už tehdy jej zaujal například Sigmund Freud, ke kterému se obloukem vrací v aktuální inscenaci Venuše v kožichu.

Už jako dítě byl Jiří Pokorný vášnivým čtenářem. „Hltal jsem, co mi přišlo pod ruku, a díky tomu jsem se dostal i k poezii, historickým románům a historii obecně. Ale také k psychologii. V patnácti jsem věděl, kdo to byl Freud, znal jsem teorii libida, věděl jsem o jeho žácích, znal jsem Junga,“ komentuje Jiří Pokorný.

„Vždy jsem vzhlížel k antice. Jedna babička mě zásobovala knihami, zhlížel jsem se v nahatých antických sochách. S literaturou se tak spojilo výtvarné umění i má vlastní touha psát. Stále píšu, mám za sebou více jak deset divadelních her,“ přidává vzpomínku na dospívání.

V Ostravě vznikla i jeho první próza, ještě pod vlivem bezvýchodného socialismu a ubíjejícího režimu. „Bažina, totálně bezvýchodná věc, melancholická a morbidní záležitost. Bažina byl pojem pro indiferentní fantaskní svět, hrdina přivázaný na kříži, smrt na pochodu, kápě, temné síly.“

Jiří Pokorný Český divadelní režisér a dramatik se narodil v roce 1967. Pochází z Kroměříže, vyrůstal však v Ostravě, kde i odmaturoval. Vystudoval režii na Divadelní fakultě AMU. V letech 1993–1997 byl režisérem a uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem. V letech 1999–2004 uměleckým šéfem HaDivadla, mezi lety 2002–2006 členem uměleckého vedení Divadla Na zábradlí. Jako host režíroval na dalších předních scénách, včetně Národního divadla. V současnosti v Ostravě uvádí ostravské Divadlo Petra Bezruče jeho režii na slavný a kontroverzní námět Venuše v kožichu.

Jak už to tak ale tehdy bývalo u nadprůměrných talentů, musel zpočátku ostrouhat.

„Z gymnázia jsem se nedostal na vysokou, vystřídal jsem asi deset zaměstnání, mimo jiné jako kulisák v Divadle Jiřího Myrona. Při vší úctě k těm lidem, některé tamní produkce byly příšerné. Připadal jsem si vykořeněný, ale divadlo mi umožňovalo mít pocit, že někam patřím. Že jde o něco více než jen o získávání peněz,“ vysvětluje režisér.

Divadlo si jej získalo už dříve. „S divadlem jsem se seznámil na gymnáziu, kdy za námi někdo občas přišel do školy, většinou herec, kterého jsme znali třeba z televize, pozval nás do divadla a my jsme si koupili lístky a dělali jsme bordel. Za to se doteď hanbím. Zpětně si ale uvědomuju, jak bylo Divadlo Petra Bezruče progresivní už za bolševika.“

V Divadle Petra Bezruče, kam se v minulé sezoně pomyslně vrátil, inscenoval například před devíti lety Krále Leara. V Dejvickém divadle třeba Patricka Marbera, ale klidně si odskočí i ke klasice, jako jsou Přízraky Henrika Ibsena.

„Porušovat tradice se nevyplácí“

Ostrava v polovině osmdesátek byla místem beznaděje i velkých plánů. „V roce 1984 jsem, tuším, maturoval. Mimo jiné jsem vysedával na Spolku, setkávala se tam naše umělecká úderka, Herbert, Honza Král a další. Měli jsme pocit, že jsme velcí intelektuálové.“

Naposledy jsme v něm byli asi před devíti lety. Za mých mladých let to byla knajpa, tady vekslák, tady zločinec, tady havíř. Přišel borec, řekl, že je král Spolku, dostal do držky a spadl pod schody,“ líčí dramatik staré časy v Ostravě.

Dnes naopak oceňuje schopnost navazovat na zkušenosti dřívějších generací.

„Myslím si, že porušovat tradice se lidem nevyplácí. Existují tady stovky, tisíce let, tak je nelze najednou porušit nebo přeskočit, jako byste vyskočil rozehřátý do rozbouřeného oceánu. Může to mít velice špatné následky. Vybírám si hry, které mají výpovědní hodnotu a nenechají diváka lhostejným. Které v sobě mají nerv a přesah. Neporušují úplně normy, i když jsou na bázi porušování pravidel,“ vyznává se Jiří Pokorný.

I když momentálně nemá s Ostravou rodinné vazby a jezdí do ní jen kvůli práci, nepřestává být patriotem.

Karolina se bourat neměla

„Ostrava je má láska. Ne z nějakého sentimentu nebo nostalgie, vždycky jsem to tady měl rád. Má pozoruhodné ‚dunění‘. Zdejší nebe je v ní velice nízko, už je takové polské. Ne jako v Pardubicích, kde vysvitne sluníčko nebo zaprší. Tady když se navečer začne smrákat, tak prostě to nebe začne padat.“

Není to podle něj jediný prvek zdejšího genia loci. „Už jako malý jsem si představoval v těch poddolovaných chodbách pod zemí, že ty díry a to vše kolem je plné permoníků a jsou vidět jako ti havíři. Jak se ubíjejí, jaké mají oči, co jsou zdrchaní z těch továren. Pro dítě to byla tehdy ohromná exotika, vidět, jak člověk najednou zmizí pod zemí. A jak z podzemí vystupují v dokumentech havíři černí jako negři, vyjíždí obrovské vagony s uhlím,“ říká Pokorný.

„Celé jsem si to zpečetil tím, že jsem rok před vojnou dělal v koksovně na NHKG. A to bylo hustý. Dvě ranní, dvě odpolední a dvě noční. Kamarádi měli v sobotu, v neděli mejdan a já jel do práce. Jako dítě si pamatuju i Karolinu, bylo to nádherné. Idioti, kdo ji zbourali,“ nesouhlasí dramatik.

Podle Pokorného se jednalo o světový unikát. „Pamatuju, jak sochař Kurt Gebauer a jeho přátelé podepisovali petice, ať se Karolina zachová, že by v ní mohla být nákupní a kulturní centra. Velká chyba,“ dodává režisér.

Ostrava je pro něj zároveň město neměsto. „Jako kdyby se dvacet různých měst spojilo v jedno a tady je to Nový Jičín a tady je to kousek Opavy a tady něco z Prahy a tady tohle je sídliště z Bratislavy.“