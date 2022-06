Hospody v kraji mají tržby jako před covidem

Po dvou letech covidové nejistoty zaznamenali takový počet lidí jako loni v letní sezoně, kdy pandemická omezení polevila. Někteří dokonce zaplněnost lokálů, restaurací a zahrádek přirovnávají s dobou předcovidovou.

„Skvělá čísla jsme pozorovali už od Velikonoc. Ve druhém květnovém týdnu potom do restaurací, kaváren a barů zamířilo tolik lidí, kolik minulý rok přišlo v nejlepších letních dnech. Tržby typické pro vrchol sezony přišly o dva až tři měsíce dřív,“ potvrdil Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka, která dodává zhruba čtvrtině gastronomických provozů software na provoz objednávkových a dalších interních systémů.

Nejvyšší tržby měly minulý rok gastro provozy na začátku srpna. Letos se jim přiblížil hlavně druhý květnový týden.

Na návštěvnost mělo největší vliv počasí. „Vyplývá to z našich dlouhodobých pozorování. Během slunečných dní jsou výdělky majitelů až o desítky procent vyšší,“ řekl Menclík. Potvrdil stejný trend i letos na jaře. „Ve druhé půlce května s mírným ochlazením tržby i návštěvnost o něco poklesly. Návrat letního a velmi teplého počasí pak opět nastartoval obor, výše tržeb podle našich dat na jaře poměrně přesně kopírovala výši teplot.“

Provozovatelé tuto tendenci potvrzují. Stejnou situaci jako ve slunečných dnech před covidem popisuje Dušan Budoš, majitel Tankovny Šenk v Karviné. „K nám chodí hodně lidí hlavně na zahrádku. A letos je to stejné jako před lety. Myslím si, že se lidé chtějí setkávat s dalšími lidmi. To jim chybělo a nyní si to chtějí vynahradit. Když je to možné a žádná nařízení je neomezují, tak zkrátka přijdou,“ sdělil.

„Letos na jaře to bylo opravdu super. Hezky se vše rozjelo, souhlasím s tím, že tolik lidí nám minulý rok chodilo až někdy v létě,“ přikyvoval Lukáš Brabec, provozní Starobělské koliby z Ostravy – Staré Bělé.

S jarem jsou hospodští spokojení

Nadcházející hlavní sezonu vidí pozitivně. „Tržby se nám obecně vrátily na úroveň, na které jsme byli před několika lety. Vypadá to, že jsme opravdu slabší časy překonali a bude dobře,“ dodal.

Na normální roky zavzpomínal také Martin Vavryš, provozní opavské restaurace s minipivovarem Nová sladovna. „Zájem hostů nás letos na jaře potěšil. Pomohla hlavně otevřená zahrádka v prosluněných dnech. Zdá se mi, že lidé chodili jako dřív v předcovidových letech,“ porovnal.

Pokud bude teplé a slunečné léto, mohou tržby překonat loňské prázdniny. „Otázkou je, jak lidé zareagují na zdražování. Jestli kvůli němu Češi omezí návštěvy gastra, to uvidíme v následujících týdnech,“ uvedl Menclík.

Zatím vyšší ceny neodrazují od návštěvy lokálů

Hospodští se domnívají, že lidé zdražení zvládají. „Zvyšovat ceny jsme museli. Zasáhlo nás zvýšení vlastně všech nákladů. Zatím jsem ale nezaznamenal, že by si na to hosté stěžovali,“ podotkl provozní z ostravské Starobělské koliby.

Podle společnosti Dotykačka letos oproti předchozím rokům nezvedly návštěvnost restaurací a hospod významné sportovní akce.

„Květnový hokejový šampionát se do tržeb výrazněji nepromítl. Dokonce ani v den, kdy český tým vybojoval bronzovou medaili a poté se konalo finále, jsme nezaznamenali výkyv. Hodně lidí asi fandilo doma z gauče,“ nastínil Menclík.