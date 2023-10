Ostravským chirurgům pomáhá nový 3D rentgen, operace jsou kratší a šetrnější

„Rentgen s rameny ve tvaru písmene O nám přímo na sále pořídí snímky pacienta v 3D rozlišení. Ty pak počítač převede do virtuální reality, která na obrazovce vytvoří kopii postiženého místa, a my můžeme zavést do těla potřebné implantáty s tím, že naprosto přesně vidíme, jak implantát či šrouby do těla pronikají,“ uvedl primář neurochirurgie Róbert Kroupa.

Použít přístroj mohou lékaři třeba pro fixaci páteře pacienta, což využili v případě šestasedmdesátiletého Antonína Valenty, jehož chronická bolest páteře omezovala natolik, že přestával chodit. „Budu rád, když to bude za mnou. Konečně budu moci zajít si do obchodu nebo za kamarády,“ těšil se pacient před zákrokem.

Miniinvazivní operace páteře, při níž lékaři použili mobilní rentgen, je díky nové technice pro pacienta méně stresující. „Operovaný ztratí jen desetinu krve v porovnání s operací klasickou a zůstanou mu po ní jen několik milimetrů dlouhé jizvy místo hlubokých řezných ran, které bychom bez rentgenu museli provést, abychom na operované místo viděli,“ líčil Kroupa s tím, že přesnost zavedených implantátů je stoprocentní.

Miniinvazivní metoda je podle něj i méně bolestivá po operaci a lidé mohou opustit nemocnici dva až tři dny po zákroku.

„V pátek vyzkoušíme na sále i spinálního robota, opět s využitím stávajícího mobilního rentgenu,“ prozradil Kroupa. „Robot posune přesnost prováděných zákroků ještě o stupeň výš. Poté, co místo detailně zmapuje, umožní nám předem naplánovat uložení jednotlivých šroubů do ideální pozice, a to opět se stoprocentní přesností.“