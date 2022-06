Renovované ARO navštívila i zachráněná žena. Na přístrojích byla 126 dní

„Výhodou nových prostor je i to, že lůžko stojí tak, aby pacient viděl ven. Kontakt s venkovním prostředím je důležitý. Dříve bohužel prostory takové uspořádání nedovolily,“ zmínil Filip Burša, vedoucí lékař ECMO centra, které je součástí kliniky a patří k největším v zemi.

Lékaři z anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) mají nyní 12 přístrojů ECMO, které jsou poslední nadějí pro lidi, jimž selhaly plíce či srdce a jiná léčba nepomáhá. Umožňují totiž okysličování krve mimo tělo. Pomocí výkonné pumpy se vymění veškerá krev v těle pacienta každé dvě minuty.

Přesně to zachránilo život i 31leté Ilony Kováčikové, které po covidu selhaly plíce. Byla na tom tak špatně, že jí hrozila transplantace plic. Nakonec to zvládla, stala se však ostravskou rekordmankou – na ECMO byla napojená 126 dní.

„Jsem šťastná, že žiju, a všem děkuji za péči,“ řekla včera máma tří malých dětí, která se přišla podívat na zrenovovanou část KARIM.

Modernizaci zdržela pandemie covidu

Nemocnice do modernizace poloviny ze čtyř stanic KARIM investovala téměř 210 milionů. Přibližně polovinu do stavebních prací a druhou do přístrojů. „Většinu nákladů, 195 milionů korun, uhradíme z dotačního programu React EU a zbytek ze svých zdrojů,“ zmínil ředitel zařízení Jiří Havrlant.

„Přestavba byla velmi nutná. Projekt jsme měli hotový dávno, ale zahájení stavby jsme museli odkládat kvůli covidu. Nakonec jsme po dohodě s vedením nemocnice začali loni v květnu, když bylo infekčních pacientů v kritickém stavu málo. Jsme moc rádi. Teď už jsme připravení na další epidemie,“ dodal přednosta kliniky Pavel Ševčík.

KARIM má nyní 24 lůžek, o jedno více než před rekonstrukcí. A podle Ševčíka nové uspořádání dvou zrekonstruovaných stanic zlepší jejich spolupráci. „Umožní nám to mnohem efektivnější využití zdravotnického personálu, materiálu i prostředků,“ řekl přednosta.