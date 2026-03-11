Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

„S nadsázkou a rezervou říkám, že pokud nenastanou další komplikace, do Vánoc by mohlo být všechno hotovo,“ uvedla ředitelka Knihovny města Ostravy Irena Šťastná.
Dlouho připravovaná rekonstrukce hlavního sídla ostravské knihovny u Sýkorova mostu začala v lednu 2025. Zástupci firmy, která zakázku za více než 36 milionů korun získala, však na jaře objevili praskliny na stropech.
Následné průzkumy potvrdily v některých částech budovy havarijní stav. Představitelé statutárního města vypsali neplánovanou soutěž na sanační práce, které skončily zhruba ke konci minulého roku.
„Tyto sanační práce stály v roce 2025 téměř deset milionů korun. Financování zajistil zřizovatel knihovny, tedy město Ostrava,“ doplnila ředitelka. Stavbaři poté navázali na práce podle aktualizovaného harmonogramu rekonstrukce.
V knihovně budou čítárny i tiché studovny
Veřejná knihovna od devadesátých let sídlí ve funkcionalistickém domě z 30. let minulého století, který má jako jediný v Ostravě pasáž. Ročně ji navštíví více než devadesát tisíc čtenářů.
Cílem přestavby je vytvořit instituci s moderním výpůjčním systémem a atraktivním prostředím pro setkávání čtenářů všech generací, ale také pro studium či relaxaci. „Vznikne ucelený a maximálně využitelný prostor, který umožní zkvalitnění výpůjčních i komunitních služeb,“ shrnula náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.
Autorem stavebních úprav interiérů je ostravský architekt Radim Václavík. Navrhl mimo jiné nové vestavby v podobě tří mezipater, kde mají být čítárny nebo tiché studovny.
„Vmáčknout všechny požadované funkce do stávajících interiérů bylo krásné dobrodružství,“ pochvaloval si práci na projektu.
Knihovna po svém uzavření funguje v omezeném režimu. Knihovníci obsluhují čtenáře v dočasné malé půjčovně umístěné naproti původnímu hlavnímu vchodu v někdejší čajovně. „Jsem ráda, že jsme se před dvěma roky rozhodli dát čajovně výpověď. Jde sice o velmi malý prostor, ale nevím, jak bychom si bez něj tak dlouho poradili,“ podotkla Šťastná.
Pouze zvuková knihovna funguje v původních prostorách, byť ji od loňského října do pondělí 9. března letošního roku dočasně uzavřely sanační práce. Po rekonstrukci přesídlí oddělení pro nevidomé a slabozraké do nově vybudovaného edukačního centra. Moderní zázemí a vybavení budou mít všechna oddělení. Rekonstrukce čeká také výtahy.