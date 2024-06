To to ale trvalo. Opravený most radní otevřeli raději až „tajně“ v noci

14:36

Rekonstrukci mostu Kpt. Jaroše poblíž centra Kopřivnice provázely komplikace, kvůli kterým se její doba protáhla. Vedení města proto přistoupilo k netradičnímu kroku a místo slavnostního otevření most uvedlo do provozu netradičně „tajně“ v noci“. Video teď baví internet. Most je průjezdný od 31. května.