Trh s byty se v Moravskoslezském kraji opět rozhýbal, jsou levnější než jinde

O investiční byty v regionu mají přitom zájem ve velké míře kupci z Prahy a z dalších velkých měst, případně i ze zahraničí. Ceny v regionu jsou totiž výrazně nižší než ve většině dalších krajů.

Podle dat serveru Reality.iDNES.cz se letos v lednu a únoru ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšilo vyhledávání bytů v Moravskoslezském kraji o 30 procent a poptávanost o 18,5 procenta.

„Už od začátku ledna začali lidé ve zvýšené míře hledat nemovitosti, vzrostla i poptávka po bydlení. Trend z loňského roku, kdy jsme zaznamenávali postupný pokles, se tak otočil,“ komentoval situaci Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz „Je to tím, že lidé prostě potřebují bydlet. Kvůli krizi na Ukrajině a prudkému růstu cen energií loni poptávku odkládali, teď už ale dále nemohou čekat, situace se tak postupně vrací do normálu.“

Kromě toho se na trh vracejí také investoři. „Oblíbeným cílem je Karvinsko, kde se za současné nízké ceny vyplatí byt koupit a buď jej pronajmout, nebo spekulovat a čekat, až cena zase poroste,“ řekl Makovský.

Pro investory není situace tak výhodná

Že se trh rozhýbal, potvrzují také realitní makléři napříč krajem. „Začátek roku je z našeho pohledu lepší než konec loňského. Byty se prodávají, ceny se drží, oproti loňskému lednu je to pokles asi jen pět procent,“ přiblížil Filip Hess z ostravské realitní kanceláře Kiwi Reality.

„Vysvětluji si to tím, že loni se lidé báli byty kupovat kvůli tomu, že prognózy říkaly, že ceny spadnou třeba až o dvacet procent. Když ale viděli, že tomu tak není, tak se k nákupu nakonec odhodlali. Samozřejmě, že se to týká těch, kteří kupují pro vlastní potřebu, pro investory není situace tak výhodná,“ nastínil Hess.

Podle jeho slov se prodává dobře napříč celým krajem i včetně třeba sociálně vyloučených lokalit v Karviné či Orlové. „Tam je situace specifická tím, že ceny bytů jsou velmi nízké, výše nájemného je ale téměř stejná jako v Ostravě. Takže investorům se vyplatí tam nakoupit byty a pronajímat je,“ popsal Hess.

O prudkém nárůstu zájmu hovoří také Renáta Lokosová z Falcon Reality, která působí zejména na Karvinsku a Ostravsku. „Letos v lednu jsem měla nejvíce prodejů za osmnáct let, co se realitami zabývám. Byty si tady kupují nejen lidé pro vlastní bydlení, ale stále je velký zájem ukládat do nemovitostí peníze, ať nepodléhají inflaci,“ informovala.

Bydlení v nájmu bude častější

„Mezi kupci jsou často lidé z Prahy a Čech, kteří vidí, že tady v regionu jsou ceny bytů nižší než kdekoli jinde, ale i zákazníci ze zahraničí, z Polska nebo ze Západu, dříve to byli i Rusové. Je to tím, že ceny jsou u nás stále nižší než v Evropě, dá se tedy počítat, že budou i nadále růst, aby se srovnaly se zahraniční úrovní,“ popsala Lokosová.

Podle Lukáše Chlebka z frýdeckomístecké kanceláře RK Chlebek se kvůli velkému zájmu investorů začne měnit poměr lidí, kteří bydlí ve vlastním a kteří žijí v nájmu. „Dlouhodobě se mluví o tom, že v Česku je ten poměr 70 ku 30, teď se to ale podle mého názoru začne pomalu měnit a posilovat bude nájemní bydlení,“ řekl Chlebek.

Další pád cen odborníci neočekávají. „Ceny se po výkyvech způsobených covidem a válkou na Ukrajině vracejí do normálu, na standardní růstovou křivku,“ uvedl Makovský.

Jsou ale i výjimky. „Kde je vidět značný pokles, jsou velké rodinné domy bez zateplení a nových oken, kde značně vzrostly i tak velké náklady na topení,“ podotkla Lokosová. „Ceny bytů klesly i na Bruntálsku či Rýmařovsku, kde je málo práce a slabá kupní síla,“ řekl Hess.