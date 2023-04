Obec láká zubaře na byt, marně. Ukrajince zaměstnat nemůže

Plně vybavená ordinace, dvoupokojový obecní byt a tři tisícovky pacientů k registraci. Ani to ale není dostatečným lákadlem, aby se našel zubař, který by chtěl ordinovat v Raškovicích na Frýdeckomístecku. Stomatologa tam hledají už několik let. Brali by i odborníka z Ukrajiny, ale v tom jim zase brání legislativa, uvedl stanice CNN Prima NEWS.