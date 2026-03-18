Tah z Opavy do Bruntálu nově hlídají dva radary, řidiči tam nebrzdí

„Tranzit je tady opravdu velký a řidiči jezdí rychle, vůbec nerespektují, že jsou v obci. Od radarů si slibujeme zklidnění situace,“ říká starosta Velkých Heraltic Petr Kukol.
Dodal, že velkou část projíždějících aut tvoří náklaďáky. „Trpí i boční příjezdy od Tábora a od Brumovic, kamiony si cestu mezi výpadovkami z Opavy na Bruntál a Krnov různě zkracují.“
V obci je mateřská a základní škola, pošta, prodejna i ordinace a pohybuje se tam spousta lidí. Přejít po jednom ze dvou přechodů je těžké.
|
Ostrava chystá past na řidiče, stálé radary v Rudné ulici
Kolik aut a jak rychle Velkými Heralticemi jezdí, ukázalo předloňské týdenní zkušební měření. Starosta uvedl, že na výjezdu směrem na Opavu projelo 70 636 aut a v opačném směru na Horní Benešov 63 510. Tedy 134 146 vozidel za týden.
Upozornil, že z toho ve směru na Opavu dodrželo maximálně povolenou padesátku jen 50 procent aut, v opačném dokonce pouhých 18 procent.
„Tím směrem je dlouhý rovný úsek do kopce, tak vůbec nezpomalují,“ zamýšlí se Kukol a doplnil další výsledek měření – z náklaďáků s vlekem obcí jelo celých 72 procent rychleji než šedesátkou.
|
V obcích na Bohumínsku přibudou radary, řidiči tam jezdí rychle
Od minulého týdne měří ve Velkých Heralticích i v jejich místní části Malé Heraltice rychlost radary.
„Jedná se v obou případech o úsekové měření průměrné rychlosti doplněné o měření okamžité rychlosti při vjezdu do úseku měření,“ informoval Jiří Klein, ředitel Městské policie Opava, jež měření zajišťuje.
Když někdo jede rychleji než má, událost prošetří úředníci a provozovatele auta čeká pokuta.
Systém už se na Opavsku osvědčil ve Vlaštovičkách či Malých Hošticích. Ve Vlaštovičkách, jež leží také na tahu Opava – Bruntál, za rok 2025 radar zdokumentoval přes šest tisíc přestupků, v Malých Hošticích půldruhého tisíce. „Hned první meziroční srovnání ale ukázalo, že počty přestupků za rok 2025 oproti roku 2024 výrazně klesly,“ dodal Martin Kůs.
|
4. listopadu 2025