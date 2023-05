V mundúrech a maskách. 15 tisíc krůt s ptačí chřipkou likvidují dva dny i hasiči

„Důvodem je napadení chovu vysoce patogenním virem ptačí chřipky, který jsme potvrdili ve vzorcích odebraných o víkendu,“ sdělil ředitel Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje Severin Kaděrka.

S likvidací 15 tisíc krůt pomáhá chovatelům 28 moravskoslezských hasičů a 32 hasičských záchranářů z Hlučína.

„Na vynášení vysoce patogenních kusů a jejich nakládání do kontejnerů bylo vyčleněno 44 dobrovolníků z řad hasičů i záchranářů, kteří museli pracovat ve speciálních oblecích a maskách,“ popsala mluvčí záchranářů Jana Urbancová.

Zbývající hasiči i záchranáři obsluhovali techniku nutnou k zásahu a dezinfikovali vše, co mohlo být při práci v infekčním prostředí kontaminováno.

„V ranních hodinách se navíc všichni přítomní podíleli na utěsňování haly, aby do ní mohli veterináři pustit plyn na usmrcení zvířat,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Odpoledne pak několikačlenná osádka hasičů i záchranářů obsluhovala například výjezdový dezinfekční brod, kterým projížděla všechna auta opouštějící areál. Nestačilo brodem jen projet a očistit kola. Všem vozům, která areál opouštěla, dezinfikovali hasiči celé podvozky. Jen v první den likvidace takto brodem projela desítka aut, která z areálu odvezla 150 tun kontaminovaného masa.

„Krůty vážily v době utracení každá v průměru 14,5 kilo, což je přibližně 220 tun masa v celém chovu,“ propočítal Kaděrka. „Protože asanační ústav dokáže denně zlikvidovat pouze 150 tun mrtvých zvířat, odvezli jsme dnes z Rychvaldu jen toto množství a zítra, pokud nenastanou komplikace, odvezou hasiči zbytek, tedy 70 tun.“

Riziko další nákazy je vysoké

Komplikace vidí veterináři nejen ve skutečnosti, že by mohlo při likvidaci dojít k nějaké technické závadě, která by jejich pobyt na farmě prodloužila. V Rychvaldu hrozí i možnost nakažení dalších 15 tisíc krůt, které jsou v areálu ve zbývajících dvou halách.

Přestože chovný areál s několika halami působí jako jeden celek, zvířata v nich patří několika majitelům. Každá hala má podle veterinářů vlastní obsluhu, samostatný přísun potravy i vody. Riziko přenosu nákazy je i tak poměrně vysoké.

„Zvířata v dalších halách denně sledujeme. Monitorujeme jejich chování, odebíráme vzory a provádíme jejich rozbor. Pokud se v nich přítomnost viru nepotvrdí, nebude důvod k razantnímu zásahu a tyto krůty přežijí,“ ujistil Kaděrka.

Chovatelé čekají na pokyny

Chovatelé v dalších dvou halách mají v tuto chvíli od veterinářů pouze nařízeno zvířata nikam nepřesunovat. Zákaz přesunu drůbeže a ptactva pak bude součástí mimořádných nařízení, které veterináři v nejbližších dnech vydají.

„Okolo ohniska nákazy vymezíme uzavřená pásma, jedno v okruhu tří kilometrů, druhé do deseti kilometrů. V každém pak bude přesně stanoveno, co musí chovatelé drůbeže a dalšího ptactva ve svých chovech dodržovat,“ uvedl Kaděrka.

V tuto chvíli obyvatelé v rodinných domech kousek od chovných hal na opatření čekají. Vědí již, že budou muset svá zvířata umístit do přístřešků a zajistit, aby krmivo a voda pro slepice nebyly přístupné volně žijícím ptákům, kteří by mohli nákazu přenášet.

„Už to s mužem řešíme. Máme u baráku kotec se psem. Tak jsme psa a slepice prohodili,“ nechala se slyšet jedna obyvatelka Rychvaldu. „Manžel už jel pro hustější pletivo. Tím do večera ještě zajistíme kotec, aby se do něj nedostali malí ptáci, a věřím, že naše slepice přežijí.“

Koncem dubna zaznamenali veterináři v Moravskoslezském kraji dvě další ohniska ptačí chřipky, jedno z nich na Rychvaldsku na tamním rybníku Skučák, druhé na Heřmanickém rybníku jen několik kilometrů od Rychvaldu.