V Moravskoslezském kraji zjistili ptačí chřipku také u divoké kachny

U vysoce patogenní formy nákazy typu HPAI, která v současnosti zvířata napadá, může podle veterinářů výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce.

„V souvislosti s dvěma výskyty nákazy v drobnochovech jsme vydali mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, a to pro každé ohnisko zvlášť. Specifikujeme v nich povinnosti obcí a chovatelů, které se týkají uzavřeného pásma kolem nákazy,“ uvedl Zbyszek Noga, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. „V případě nakažených uhynulých divokých ptáků, což je případ kachny z Brušperku, žádná opatření neděláme.“

Mezi povinnosti chovatelů v tuto chvíli patří zákaz venkovního chovu drůbeže. Všichni ptáci, s výjimkou holubů a běžců, mezi něž patří například pštrosi na farmách, musí nyní být v uzavřených prostorách. Pokud to není možné, je třeba, aby chovatel omezil venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, na minimum a udělal vše pro to, aby se jeho zvířata nepotkávala s volně žijícími ptáky.

Zoo uzavřela průchozí voliéry

Například ostravská zoo v těchto dnech uzavřela veškeré průchozí ptačí voliéry a druhy, u nichž to jde, nechává uvnitř. „Pokud mají ptáci vnitřní ubikace a pohybují se venku, krmíme je ve vnitřních prostorách. Ptákům bez této ubikace sypeme krmivo pod stříšku,“ konkretizovala mluvčí zoo Šárka Nováková.

Veterinární opatření platí nejen pro chovatele drůbeže, ale i pro myslivce či majitele exotického ptactva. „Nařízení v celém pásmu dozoru obou ohnisek se týkají všech, kteří drží ptáky v zajetí, bez ohledu na to, kolik jich kdo doma má,“ upozornil Noga. „Stejná nařízení musí dodržovat také majitelé obchodů pro domácí mazlíčky.“

V těchto dnech pak musí všichni chovatelé nahlásit počty svého ptactva na příslušné městské obvody či obecní úřady. Konkrétně na Ostravsku mají tuto povinnost lidé z Radvanic a Bartovic, Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Hor a Hulvák, Nové Vsi, Michálkovic, Staré Bělé, Nové Bělé, Vítkovic, OstravyJih, Slezské Ostravy a dalších. Na Frýdecko-Místecku se jedná o obce a města v okruhu deseti kilometrů kolem ohniska nákazy v Kunčicích pod Ondřejníkem.

„Máme doma papouška žako a pár andulek, pro které máme i venkovní voliéru,“ uvedl Radomír Hruzík z Ostravy-Vítkovic. „Naštěstí je teď zima, takže je máme všechny v domě. I když jsme zvažovali koupit dětem nový pár andulek, ať máme barevnější hejno, nějak jsme to do Vánoc nestihli a teď jsme rádi. Máme jistotu, že ti naši s nákazou do kontaktu určitě nepřišli.“

Ještě nedávno měli myslivci zakázáno lovit pernatou zvěř, tedy bažanty, hrdličky a dalších. „V nových nařízeních, která platí od včerejška, jsme zákaz lovu pernaté vypustili,“ potvrdil změny Noga.