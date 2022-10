Další jízda o život, senior v ranní špičce urazil v protisměru osm kilometrů

Řidič ve stříbrném vozidle hyundai chtěl jet od Ostravy na Opavu, ale když odbočil do protisměru, dostal se do proudu vozů, které ráno směřovaly do Ostravy. Mezi nimi byl i řidič Daniel Nosek, který zrovna předjížděl kamion.

„Bylo to jen pár vteřin. Měl jsem na výběr čelní střet, nebo strhnout řízení pod kamion. Doufal jsem jen, že se mi podaří protijedoucí vůz trefit zboku, hlavně ne čelně. Nakonec díky kamionu, který rychle uhnul, kam to šlo, jsme se jen těsně minuli,“ popsal situaci, která mohla skončit tragédií.

Dvacet oznámení na tísňové lince

Operátoři tísňové linky ráno dostali během chvíle dvacet oznámení o vozidle v protisměru. „Na místo se sjelo několik hlídek, policisté z obvodního oddělení Kravaře uvedené auto zastavili na výjezdu na Hrabyni. Jak bylo později zjištěno, za volantem seděl muž ve věku 75 let,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zkoušky na alkohol i návykové látky skončily negativně, řidič policistům vysvětlil, že špatně odbočil z okružní křižovatky nedaleko hypermarketu Globus na okraji Ostravy a dostal se do protisměru. Pak už jen pokračoval dále a chtěl se ze silnice dostat na prvním sjezdu. „V protisměru jel okolo osmi kilometrů,“ dodala policejní mluvčí.

Událost se obešla bez zranění i bez škody na majetku. Řidičovým počínáním se dále budou zabývat úřady.

Policie: Hned odstavte auto na krajnici

Policisté doporučují, pokud se někdo z jakéhokoliv důvodu ocitne v protisměru, ať okamžitě vozidlo odstaví na krajnici, a to ve směru, kterým auto zrovna jelo.

„Poté je nutné hned dát výstražná světla, vzít si reflexní vestu a opustit vozidlo na bezpečné místo mimo vozovku. Následně je nutno zavolat na tísňovou linku 158 a na bezpečném místě vyčkat do příjezdu policistů,“ podotkla Michalíková.

Jen před třemi dny stejná situace na silnici I/35 z Chrastavy do Liberce skončila tragicky. Senior za volantem dacie vjel na čtyřproudovou komunikaci ve špatném směru a čelně se střetl s nissanem, jehož řidička právě předjížděla kamion. Oba následně podlehli těžkým zraněním.