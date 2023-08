V Ostravě vznikne nová ulice, v cestě Prodloužené Porážkové stojí památka

„Jde o již čtvrtou etapu v rámci řešení situace na Porážkové ulici. Navazuje na stávající ulici Porážkovou u křižovatky s ulicí Žerotínovou, vede podél železniční trati a napojuje se před železničním mostem na ulici Mariánskohorskou,“ přiblížila plánovanou trasu mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

„Nová komunikace má za úkol odklonit dopravu z centra Ostravy, odlehčit zatížení ulice Nádražní a současně je plánována jako náhradní komunikace v době uzavření Nádražní, případně jiných ulic v centru města v době jejich oprav,“ doplnila.

Hotovo má být do listopadu 2027

Ostravský magistrát nyní vypsal veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby. Na zakázku upozornil web msstavby.cz.

Projektová dokumentace by měla být podle plánu dokončena do konce příštího roku, do stejného termínu chce mít město i platné stavební povolení.

Stavět by se mělo zhruba dva roky. „Výběr zhotovitele prostřednictvím veřejné zakázky je plánován do listopadu 2025 a vlastní stavba následně do listopadu 2027,“ přidala plánovanou termínovou listinu stavby Pokorná s tím, že cena nové části ulice by měla dosáhnout 281 milionů korun.

Plán stavby má ale jeden problém. V cestě trasy budoucí ulice stojí jedna z méně známých ostravských kulturních památek, někdejší technické zázemí železniční stanice Báňské dráhy.

To bylo postaveno po zestátnění Severní dráhy císaře Ferdinanda v roce 1911 jako náhrada za železniční výtopny na hlavním nádraží.

„Zdejší pilová remíza je v rámci České republiky naprosto unikátní, takový typ není nikde jinde v republice,“ přiblížila význam dlouhodobě chátrající technické památky Alena Borovcová, památkářka Metodického centra průmyslového dědictví ostravské pobočky Národního památkového ústavu.

Výraz pilová remíza znamená postupně ustupující vjezdy do jednotlivých hal výtopny připomínající zuby pily. Později byly tyto nahrazeny rovnými nebo půlkulatými výtopnami. Součástí ostravského zázemí byla také železniční točna. I ta se do současnosti zachovala, byť ve zbědovaném stavu.

Muzeum dopravy zůstává nejisté

Stavbu chystané silnice už ale nepřežije, leží přímo v plánované trase komunikace. Zatímco vodárna a remíza zůstanou na svých místech i nadále, točna se bude muset přemístit. Nejprve do skladiště a následně do plánovaného ostravského Muzea dopravy. Pokud toto vznikne.

„Historická točna má být dočasně přemístěna do objektu patřícího městu a po vybudování expozice Muzea dopravy, případně jiného vhodného objektu, by pak mohla být osazena natrvalo na předem určené stanoviště daného muzea,“ vysvětlila Gabriela Pokorná.

Zda Muzeum dopravy v Ostravě vůbec vznikne, ale zatím není vůbec jisté.„Zakonzervování, obnova a následné zpřístupnění točny veřejnosti je naší podmínkou pro souhlas s jejím přemístěním,“ doplnila Alena Borovcová.