Bez náhrobků i umělých kytek. V podhůří Beskyd vzniká přírodní hřbitov

„Mrzelo nás, že nikde v regionu není možnost pohřbívat v souladu s přírodou a vést obřady rozloučení jinak, než je nyní zvykem. Je dobré se vracet k něčemu, co bylo lidem kdysi přirozené,“ vysvětlila Iveta Šugárková ze spolku Na druhý břeh.

Iniciátorky hledaly vhodné místo několik let. Zkoušely to nejprve v Ostravě, ale potřebnou kapacitu nenašly. „Bylo to docela náročné i jinde, protože přírodní hřbitov se vymyká zavedeným zvyklostem, což jednání s úřady poněkud ztěžovalo,“ zmínila Šugárková.

Až členky spolku narazily na lubenský hřbitov, který se nachází na hranici s obcí Malenovice, nedaleko od Lysé hory, nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd.

Tak bude vypadat obřadní místo přírodního hřbitova ve Frýdlantu nad Ostravicí – Lubnu.

„Tady jsou velmi vstřícní, i tak dohoda chvíli trvala. Ale od dubna už máme smlouvu o pronájmu místa,“ sdělila Šugárková.

Na hřbitovním pohřebišti lze ukládat jen zpopelněné ostatky, a to buď vsypem nebo v ekologicky rozložitelných urnách.

Pietní místo bude postaveno z říčních oblázků s centrálním kamenem, okolo květinové záhony a lavice, to vše pod korunami stromů. „Jméno vypálíme do dřevěné tabulky a šetrně připevníme ke stromu,“ přiblížila Šugárková.

Na dotaz, jak se takové místo liší od rozptylových louček, žena uvedla, že ostatky na přírodním pohřebišti nejsou rozptýleny, ale uloženy. „Místo navíc pečlivě zaznamenáme, takže všichni vědí, kde přesně jsou jejich blízcí uloženi.“

Největším plusem místa výhled na Lysou horu

Starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová řekla, že město spolku poskytlo místo, které nebylo možné už nijak využít pro klasické pohřbívání s náhrobky.

„Proto, když se na nás spolek obrátil, souhlasili jsme. Je to ekologické, a když to uspokojí některé skupiny lidí, tak není důvod, proč to tam nemít,“ konstatovala starostka, jež za největší plus místa považuje nádherný výhled na Lysou horu. „Počítáme s další spoluprací, zatím není problém,“ řekla Pešatová.

Spolek Na druhý břeh nyní lokalitu připravuje. Už vyrovnal svažitý terén, který zatravňuje, vytvořil vyvýšené záhony, osadil lavičky i vydláždil přístupovou cestu.

Náklady si spolek hradí sám, pokud by na první moravskoslezský přírodní hřbitov chtěl někdo přispět, najde potřebné informace na webu spolku nadruhybreh.cz nebo na jeho facebookovém profilu.

Ohlasy na počínání členek spolku jsou pozitivní. „Dokonce se nám ozvala jedna paní z Krnova, že by přírodní pohřebiště ráda vytvořila i tam a zajímala se o podmínky. Takže máme radost, že se myšlenka tak ujala i v tomto kraji,“ podotkla Šugárková.

Doplnila, že ačkoli se místo teprve rodí, už zanedlouho tam bude možno pohřbívat i vést přirozené obřady rozloučení. „Pokud má někdo zájem, může se ozvat a dozví se všechny možnosti,“ zakončila Iveta Šugárková.