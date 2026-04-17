Při nočním požáru pekárny na Karvinsku se těžce popálil muž, zraněný je i hasič

O ohni se hasiči dozvěděli nedlouho po 22. hodině, hlášení na tísňovou linku obsahovalo i oznámení o popáleném muži.
„Na místo byla okamžitě vyslána lékařská posádka ze základny v Havířově. Vzhledem k předpokladu směrování pacienta do popáleninového centra v Ostravě vzlétl k místu zásahu také záchranářský vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Řekl, že muž už byl naštěstí mimo hořící objekt, ale utrpěl popáleniny na téměř čtyřiceti procentech těla, a to druhého stupně, tedy povrchové až hluboké s možným výskytem puchýřů a mokváním.
„Muž musel být uveden do umělého spánku, lékař zajistil jeho dýchací cesty intubací a napojil jej na přístrojem řízené dýchání,“ popsal mluvčí Humpl. Záchranáři ošetřili popáleniny a vrtulník muže přepravil do specializovaného centra ostravské fakultní nemocnice. „Pacient byl v přímém ohrožení života,“ podotkl mluvčí. Věk zraněného neuvedl.
Mezitím šestnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů likvidovalo plameny, které pohltily část střechy pekárny a také její sklad.
„Plameny a hustý kouř byly patrné už při příjezdu prvních jednotek. Pro boj s požárem, který zasáhl halu o rozměrech zhruba 55 × 20 metrů, bylo nasazeno devět vodních proudů,“ popsala mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.
Současně hasiči ochlazovali okolní budovy. „Pro monitoring situace byl nasazen bezpilotní letoun, teplotu průběžně kontrolovaly termokamery. Hašení a ochlazování probíhalo také za pomoci přenosných vodních monitorů. Kvůli zamezení šíření požáru bylo nutné otevřít střešní plášť objektu, na místě byla k hašení využita i hasicí pěna,“ pokračovala mluvčí.
Po více než pěti hodinách se hasičům podařilo požár lokalizovat, dohašování pokračovalo i v pátek ráno. „Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem vyšetřování. Během zásahu se zranil také jeden z hasičů,“ zakončila bez dalších podrobností mluvčí Langerová.
„Až to situace dovolí, proběhne ve spolupráci s hasiči za účasti specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz a psovoda se psem se specializací na vyhledávání akcelerantů ohledání místa,“ doplnila policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Požár vypukl v pekárně Cart v Horní Suché, obci nedaleko Havířova na Karvinsku.
