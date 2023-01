Ostravští hasiči hledali v hořícím domě mladíka, může být v ohrožení života

Hasiči přijali oznámení o požáru domku v Martinově v neděli asi čtvrt hodiny před půlnocí. Na místo vyrazily tři jednotky – profesionálové ze stanic v Porubě a ze Zábřehu a dobrovolní hasiči z Martinova.

„Hasiči už při jízdě na místo události viděli z dálky vysoké plameny na střeše domu, proto velitel ihned požádal o vyslání další techniky. V době příjezdu byla celá střecha rodinného domu v plamenech a část již byla propadlá,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Hasiči z domu vyvedli majitele domu, který jim řekl, že uvnitř by měl být i jejich šestadvacetiletý syn. Proto ihned začala pátrací akce, ke které kvůli prohlídce zvenčí záchranné jednotky využily i žebříků.

„Během hašení, kdy byli oba majitelé v péči zdravotníků, došlo ke zhoršení psychického stavu u ženy. Hasiči proto na místo povolali psychologa, který poskytl paní posttraumatickou péči.“ popsal mluvčí hasičů.

Požár dostali hasiči pod kontrolu zhruba za půl hodiny a zcela zlikvidovali za dalších několik hodin. Dům už je nicméně neobyvatelný. „Hasiči během této doby prohledávali trosky střechy, pátrali po synovi a následně prováděli dohled, aby nedošlo k opětovnému rozhoření. Po prohledání všech prostor a trosek se naštěstí přítomnost syna v domě nepotvrdila,“ uvedl Popp s tím, že předběžný odhad škody činí milion korun.

Policisté vyhlásili pátrání

Jenže mladého muže se nepodařilo najít nejen uvnitř domu, ale nebyl ani nikde v okolí. Podle informací iDNES.cz jde o mladého muže, po kterém Policie ČR poté vyhlásila pátrání a žádá veřejnost o pomoc v obavách, že mu může jít o život.

Hledaný 26letý muž z Ostravy-Martinova.

Policejní mluvčí Eva Michalíková nepotvrdila, že jde o stejnou osobu. „Mohu jen sdělit, že se policie okolnostmi požáru zabývá a pokračuje ve vyšetřování,“ sdělila Michalíková.

Pohřešovaný muž se jmenuje Jakub Dostalík a je mu 26 let, svou rodinou je pohřešován od nočních hodin. „Mohl by být v přímém ohrožení života, a to z důvodu psychických problémů. Již v minulosti měl sebevražedné sklony,“ uvedla policejní mluvčí.

Vysoký je asi 175 centimetrů, střední postavy, má modré oči a hnědé vlasy, nosí dioptrické brýle. Jaké oblečení měl na sobě, není známo. „Žádáme veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži. V případě poznatků nebo informací vedoucích k vypátrání osoby kontaktujte policii na bezplatné lince 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie České republiky. Za pomoc děkujeme,“ sdělila Michalíková.