O požáru se hasiči dozvěděli v 18:42 hodin a záhy na místo vyrazili profesionální hasiči z Frýdku-Místku a dobrovolní hasiči z Čeladné, Ostravice a Frýdlantu nad Ostravicí.
„Hasiči zjistili, že hoří nabíjená elektrokoloběžka, vlivem požáru došlo k poškození dalších uskladněných kol a koloběžek,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Tomáš Čáp. Podle prvotních informací byly koloběžky ve skladu.
Hasiči se kromě hašení hořící elektrokoloběžky zaměřili na další uskladněné stroje, které rychle vynášeli ven a ochlazovali vodou. „Rovněž jsme je kontrolovali termokamerou,“ doplnil mluvčí. Ještě před příjezdem jednotek muselo ven z hotelu patnáct lidí.
Požár se podařilo lokalizovat za necelých dvacet minut od ohlášení, dalších dvacet minut pokračovala jeho likvidace. „Přesná příčina vzniku požáru je nyní předmětem dalšího šetření,“ upozornil mluvčí Čáp.
Vyšetřovatel stanovil předběžnou škodu způsobenou požárem na 230 tisíc korun, ale hasiči zachránili majetek v hodnotě padesát milionů korun.
30. ledna 2025