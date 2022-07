Čtyři dny jsme byli pod vodou, vzpomíná rodina ze Zátoru na záplavy

„V noci nás vzbudil hukot, jako by se na nás něco valilo. Pes začal zběsile štěkat a výt. Prostě jeden velký zmatek, a my nevěděli proč. Minutu nato to přišlo. Ještě dnes vidím tu obrovskou masu vody, jak se žene ulicí přímo na nás. A je to tu zase, blesklo mi hlavou. Stejně jako před rokem,“ vzpomíná Danuše Surovková, jejíž dům byl v Zátoru zaplaven hned dvakrát. Jak v roce 1996, tak 1997.

A stejně tak se i napodruhé voda prolila celým domem a vzala vše, co jí stálo v cestě. Vše, co za rok s manželem opravili a znovu vybudovali, včetně plotu a stromů na zahradě.

„Trvalo to několik dnů, než jsme konečně mohli ven. Čtyři dny jsme byli pod vodou a tehdy asi někdo pořídil fotku, jak stojíme na balkoně a sledujeme, co vše se děje v okolí. Pozorovali jsme vrtulníky, jak zachraňují lidi za kopcem. Až poté, co voda opadla, jsme zjistili, jak zoufale na tom byli. A jaké jsme vlastně my měli štěstí,“ vypráví Danuše Surovková.

Ani u Surovků to však po opadnutí vody neměli jednoduché. Voda zaplavila dům do výše jednoho a půl metru. S likvidací největších škod přijela pomoct rodina ze Slovenska. Všichni vynášeli tuny lepkavého bahna z domu i ze zahrady. Stejně jako rok předtím.

„Kdyby se to stalo jednou. Ale hned dva roky po sobě. To opravdu člověk nepochopí,“ říká žena a přiznává, že ani po 25 letech ji větší deště nenechají v klidu. „Pár roků po povodních podobně pršelo a my začali panikařit. Odvezli jsme auto na kopec a celou noc vynášeli věci do patra. Nakonec se počasí umoudřilo a my to zase vše nosili dolů. Teď už nestěhujeme, ale čas od času se podobné nutkání objeví,“ přiznává.