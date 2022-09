Po dvou měsících oprav se na frekventovanou trať v Porubě vracejí tramvaje

„Změnou konstrukce z klasického kolejového roštu na moderní systém pevné jízdní dráhy prošlo celkem 1 626 metrů tramvajové trati v úseku mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovská,“ přiblížila hlavní důvod prázdninového omezení mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová.

Na trať se tak od dnešního dne vrací tramvaje, které budou opět jezdit až na smyčku Vřesinská. Řidiči si ale budou muset na zklidnění dopravy ještě počkat.

„V modernizovaném úseku trati je od září ukončena tramvajová výluka. S ohledem na drobné dokončovací práce potrvá omezení silničního provozu až do poloviny září, a to s výjimkou křižovatky ulic Opavská, Sokolovská a Porubská, která již bude průjezdná,“ konstatovala mluvčí DPO. „Do konce září by měla být stavba dokončena kompletně,“ doplnila.

Obdobná modernizace nyní čeká tramvajový úsek mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského mezi sídlišti Dubina a Bělský les v obvodě Ostrava-Jih.

Od poloviny září by tam měla začít rekonstrukce úseku, na němž následně budou moci tramvaje jezdit i rychlostí osmdesát kilometrů v hodině.

Za novou trať by dopravní podnik měl zaplatit 85 milionů korun, s ukončením prací se počítá na konci listopadu.

Na zlepšení dopravy se mohou těšit i obyvatelé Českého Těšína, kde byl ve středu uveden do provozu nový dopravní terminál navazující na tamní nádraží.

„Centrální dopravní terminál za více než 86 milionů korun byl dostavěn během 20 měsíců. Na jeho pořízení se podařilo získat 85 procent dotaci z evropských fondů,“ přiblížila stavbu mluvčí českotěšínské radnice Marcela Hladká.