Muž podle policie polil ženu benzinem a zapálil, je obviněný z pokusu o vraždu

K ženě popálené na čtyřiačtyřiceti procentech těla vyjely záchranáři do bývalého kravína za Psychiatrickou nemocnicí v Opavě 11. července. Těžce popálenou osmačtyřicetiletou bezdomovkyni přepravil do nemocnice vrtulník a policie hned na místě začala zjišťovat, co se stalo.

„Kriminalistický technik zajistil množství stop a mimo jiné kanystr s benzinem. Opavští kriminalisté v součinnosti s krajskými kolegy vyslechli řadu osob, které mohly objasnit okolnosti události. Ze všech získaných a zjištěných skutečností pojali podezření, že poškozená mohla být zraněna úmyslně,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Jejich domněnku podpořil i výsledek odborné expertizy, která na oděvu ženy, matraci a dalších věcech prokázala přítomnost těkavých hořlavých látek, které odpovídaly odpařenému benzinu.

„Krajští kriminalisté zadrželi podezřelého 49letého muže, bývalého druha poškozené ženy. Vrchní komisař odboru obecné kriminality obvinil muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ dodala mluvčí.

Žena utrpěla život ohrožující popáleniny druhého stupně v oblasti trupu, hlavy, horních i dolních končetin. Důvodem útoku měla být podle policie hádka a alkohol. „Obviněnému hrozí trest odnětí svobody do výše až dvaceti let nebo trest výjimečný,“ uzavřela Jiroušková s tím, že obviněný muž je ve vazbě.