„Poodří je součástí Moravskoslezského kraje, kde hovoříme o kalamitě. Jen šest druhů stromů není jmelím bílým napadeno,“ shrnula dendroložka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Věra Polochová.
Možnosti, jak zastavit expanzi poloparazitického keře, jsou omezené. Pokud je zasaženo nad padesát procent větví stromu, odborníci doporučují kácení. „Chemické ošetření se nám neosvědčilo. Jako nejúčinnější se ukázaly ořezy větví, na kterých jmelí vyrůstá. Tuto metodu používáme nejhojněji i v Poodří,“ uvedla dendroložka.
Ve volné krajině podle ní situaci komplikuje to, že většina pozemků patří jiným vlastníkům, jako jsou Lesy České republiky nebo Povodí Odry. „Nemáme zákonnou možnost nařídit jim, aby jmelí odstraňovali,“ podotkla.
Jako pozitivní vnímá, že na ořezy stromů od jmelí je možné získat evropské peníze z Operačního programu Životní prostředí. „Za poslední čtyři roky se díky tomu podařilo ošetřit stromy v minimálně dvaceti katastrech kraje. Tato možnost se už dostává do povědomí správců zeleně a starostů,“ zdůraznila.
Podle ekologa a někdejšího ředitele Správy chráněné krajinné oblasti Poodří Ivana Bartoše, jenž je zastáncem nekompromisního kácení zasažených stromů, stát při ochraně před šířením jmelí zaspal a selhal. „Dnes je to katastrofa. Kromě dubů a hrušně už jmelí napadá skoro vše,“ uvedl Bartoš.