Politická jednání v Ostravě krachují. Možné je snad všechno, shodují se lídři

„Možné je už snad asi všechno,“ shodují se lídři hnutí ANO a seskupení SPOLU tvořeného ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Vyjednavači ANO žádají buď místo primátora, nebo většinu v radě, což však zástupci SPOLU odmítají.

Přitom už zítra se uskuteční další jednání ostravských zastupitelů, kde podle původního plánu měli zástupci domlouvané koalice ANO + SPOLU + Ostravak + Starostové pro Ostravu a případně Piráti odvolat dosavadního primátora Tomáše Macuru a další členy vedení, kteří odešli z ANO a nyní tvoří uskupení JDETO!!!

Tichánková: Narážíme na obstrukce

Hlasů by pro to měli dostatek. V 55členném zastupitelstvu ve verzi s Piráty sedmatřicet, bez nich jen o tři méně.

„Jenže ODS si klade požadavky, které jí nepřináležejí. My jsme přišli se šesti či sedmi variantami, jak tu koalici postavit, ale partner obrazně řečeno jen dupe nožičkami, že to chce jen tak, jak chce on. Narážíme na obstrukce, které se možná dělají jen proto, aby stávající rada zůstala ve vedení co nejdéle,“ poukázala lídryně hnutí ANO a kandidátka na primátorku Hana Tichánková na fakt, že SPOLU je už v současnosti koaličním partnerem takzvaných macurovců.

Tichánková nevyloučila, že pokud nevyjdou současné rozhovory, začne ANO jednat i s dalšími v zastupitelstvu. „Ztratili jsme měsíc jednání a pořád nikde nejsme,“ nastínila Tichánková možnost jednání s JDETO!!!, SPD a Ostravskou levicí, tedy komunisty.

„Většina ANO v radě? Nemyslitelné“

Zastupitelé ODS jednali včera o dalším postupu ve svém klubu, vyjádření lídra a kandidáta na primátora Jana Dohnala se zatím nepodařilo získat. „Vzhledem k tomu, že se neposouváme, tak může nastat i varianta, že otevřeme jednání i s dalšími subjekty,“ řekl Dohnal v neděli po dalším neúspěšném jednání s ANO.

Svůj požadavek na primátora zdůvodňuje tím, že právě SPOLU je zklidňujícím bodem politické krize vyvolané rozpadem hnutí ANO.

„A většina ANO v radě je nemyslitelná, protože mají třináct zastupitelů, kdežto my se Starosty dvanáct a SPOLU devět. Většina v takové chvíli nedává logiku,“ přidal se lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák, který jedná i za Starosty pro Ostravu.

Dosud vypadá návrh na sestavení jedenáctičlenné rady tak, že ANO by mělo pět radních, SPOLU primátora a další dva radní a Ostravak se Starosty také tři. ANO však požaduje šest radních nebo primátora.

Andrea Hoffmannová z Pirátů se zdráhá odhadovat, jestli se nějaká koaliční dohoda do zítřejšího zastupitelstva stihne. „Ale vidím to spíše skepticky,“ poznamenala.

Macura politické vyjednávání do médií nekomentuje, jen občas vkládá poznámky na svůj twitterový profil. Jestli jeho sdružení JDETO!!! s někým jedná, tak není známo.