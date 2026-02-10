Ostravští policisté hlásí rekord. Polovinu případů dokázali objasnit

S více než osmi tisíci trestnými činy za loňský rok patří Ostrava po Praze a Brnu k městům nejvíce zatíženým kriminalitou. „Situace je ale stabilizovaná. A v porovnání s Prahou a Brnem máme nejvyšší objasněnost trestných činů. Historicky poprvé jsme se dostali na padesát procent,“ sdělil ostravský policejní ředitel Antonín Řezníček.
Městský kamerový systém pomohl během loňského roku ostravským strážníkům...
ilustrační snímek | foto: Městská policie Ostrava

K příznivému výsledku podle šéfa policie přispívá dobře nastavená spolupráce s městskou policií a dalšími složkami záchranného systému, a také přístup ke kamerovým systémům.

„Náš monitorovací systém je robustní. Máme více než tisíc kamer. Strážníci je sledují z dvanácti dohledových pracovišť,“ shrnul primátor Jan Dohnal.

Kamery jsou i ve všech vozech městské hromadné dopravy. Policisté si loni vyžádali záznamy z tramvají, autobusů či trolejbusů v 770 případech.

Nalezená dívka i odhalení vandalů, kamery pomáhají policii řešit tisíce případů

Kriminalita v Ostravě vzrostla oproti roku 2024 v průměru o čtyři procenta. O více než deset procent poskočila u majetkové trestné činnosti.

„Jedná se hlavně o vloupání do vozidel a podobnou kriminalitu páchanou z osmdesáti procent recidivisty,“ doplnil Řezníček. Násilných trestných činů podle něj naopak ubylo, nejvýrazněji u loupeží.

Ostravští strážníci jako první testují online kamery, vyrazí s nimi na Spartu

Problém, se kterým se policisté potýkají ne moc úspěšně, je kyberkriminalita. Falešní bankéři a jiní podvodníci loni připravili důvěřivé obyvatele Ostravy o osmnáct milionů korun.

„Přibývá útoků na internetové bankovnictví, podvodů spojených s investicemi do kryptoměn. Týdně řešíme asi deset nových případů,“ řekl ředitel.

Objasněnost těchto případů je asi deset procent. „Děláme obrovskou mediální kampaň, ve které říkáme lidem, aby si dávali pozor,“ doplnil Řezníček.

Prevenci nejen v této oblasti se věnuje také Městská policie Ostrava. „Na nebezpečí číhající v kyberprostoru upozorňujeme už i žáky základních škol,“ sdělil šéf strážníků Miroslav Plaček.

Podle primátora čísla potvrzují, že Ostrava je bezpečné město, byť obyvatelé to někdy vnímají jinak.

„Z pocitových map třeba vycházejí jako problematické některé lokality, přitom se tam podle statistiky nic neděje,“ naznačil.

Dodal, že se město snaží zlepšit i pocit bezpečí například vhodnými úpravami veřejných prostranství. „A máme ještě rezervy v počtu strážníků a policistů v ulicích,“ připustil.

3. února 2024

KRIMI

