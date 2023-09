Shánčlivý zloděj ukradl i 3 500 naspořených padesátikorun, vážily 34 kilogramů

Zloděj se zaměřoval hlavně na ostravské obvody Michálkovice, Radvanice a Slezská Ostrava, v ní zejména pak na část Heřmanice. Jednou však vyjel na opačnou stranu do obce Vřesina.

„V některých případech využil otevřených branek nebo mobilního oplocení. Jakmile tam byla překážka v podobě zámku, neodradilo ho to a za použití hrubé sily na pozemek či do domu vnikl,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Bral obrazy, stolní hodiny, nářadí, elektrokolo, hodinky, motorovou pilu, sekeru, prostě vše, co mohl prodat. V jednom případě dokonce narazil na pokladničku, či spíše pokladnu, do níž si majitelé domků střádali padesátikoruny. Podle zjištění tam bylo tři a půl tisíce mincí, tedy převedeno na celkovou hodnotu 175 tisíc korun.

„Váha musela být několikakilová, a tak musely dát zloději řádně zabrat,“ podotkla mluvčí Michalíková. Při uváděné hmotnosti jedné padesátikoruny 9,7 gramu jde o takřka 34 kilogramů, a to bez hmotnosti pokladny.

Muž takto kradl od dubna, policisté ho zadrželi minulý týden. „Celkem mu bylo prokázáno jedenáct skutků vloupání do různých objektů se škodou přes 600 tisíc korun,“ podotkla policejní mluvčí.

Dopadený muž při vyšetřování spolupracoval, sliboval, že jen co bude zase při penězích, okradeným vše do koruny vrátí. Jenže vzhledem k tomu, že byl už za předchozí trestnou činnost odsouzen, ale do vězení nenastoupil, putoval záhy za mříže.

„Znovu apelujeme na majitele rodinných domů, aby své branky zamykali a chránili svůj majetek. I přesto, že je auto zaparkované na oploceném pozemku, tak musí být řádně zabezpečeno. A hlavně by tam nikdo neměl nechávat žádné cenné věci,“ upozornila Michalíková.

Ačkoliv kriminalita v Ostravě v posledních letech klesala, krádeží zůstává stále mnoho. Například letos v dubnu strážníci sledovali na kameře zloděje, jak rozebírá střechy různých objektů, plechy hází na zem a nejspíše je pak hodlal zpeněžit (video níže).