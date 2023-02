Nabízel výhodně stavební materiál, zboží za dva miliony ale zákazníkům nedodal

Případ se podařilo vyřešit po téměř dvouleté práci policistů. „Počet případů, které policisté napříč celou Českou republikou evidovali, se díky pečlivé práci a dohledání zdvojnásobil, tudíž poškozených osob bylo rázem padesát osm,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Ukázalo se, že až doposud netrestaný obviněný muž ve stavebnictví dříve podnikal. „Přes internetové portály oslovil zájemce, kteří poptávali stavební materiál. Z počátku v několika případech ještě v roce 2019 a 2020 objednané zboží dodal,“ přiblížila mluvčí.

Dodala, že v letech 2021 a 2022 muž podnikání ukončil a využil situace, kdy bylo stavebního materiálu nedostatek a cely vzrostly. Přiměla jej k tomu také jeho špatná finanční situace i dluhy.

Objednané zboží nikdy nedodal

Podle policie postupoval vždy stejně. Nejprve si na internetu našel inzeráty s poptávkou po stavebních materiálech. „Následně měl zájemce oslovit s nabídkou výhodnější ceny, než ho nabízely jiné firmy. Společně se domluvili na uhrazení 25% zálohy předem na běžný účet a později i prostřednictvím platby přes bankomat,“ nastínila Michalíková.

Získané peníze však nikdy nevyužil k nákupu materiálu a slíbené zboží tak nikdy nedodal. S poškozenými komunikoval přes telefon, SMS či po e-mailu. Když se kupci své objednávky nedočkali, muže znovu kontaktovali. „Ten s nimi zpočátku hovořil, vymlouval se, že se musí čekat na dopravce, či že materiál není k dispozici. Když dotazy poškozených začaly přibývat, začal se postupně odmlčovat,“ okomentovala mluvčí.

Obviněný si tak během dvou let přišel na více než dva miliony korun. Získané peníze utrácel za své živobytí a dluhy, objednané zboží však nikdy nedodal. „U výslechu uvedl, že svého jednání lituje a postupně by chtěl poškozeným podvodně získané peníze vrátit,“ dodala Michalíková s tím, že podvodníkovi nyní hrozí až osm let ve vězení.