Kvůli epidemii koronaviru Ostrava odpouští podnikatelům část nájemného

„Plníme náš příslib snížení nebo úplného prominutí nájemného po dobu platnosti krizových opatření. Odpouštíme našim nájemcům polovinu částky způsobem, který jim umožní přihlásit se do státního programu Covid – nájemné. Výsledkem pro ně bude nulové nájemné po dobu tří měsíců od začátku dubna do konce června letošního roku. Žádosti mohou předkládat až do konce září,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Podotkl, že podnikatelé, jimž město nevyhovělo, nesplnili podmínky žádosti. Koronavirus jim sice snížil příjmy, ale nebyli nouzovým opatřením státu donuceni uzavřít provozovny a zastavit podnikání.

Většina obcí a měst odpouští 30 procent nájemného, stát přispívá padesáti procenty a 20 procent musí zaplatit podnikatelé.

„My jdeme v podpoře našich podnikatelů až na hranu možného tak, aby za období, kdy řešili své přežití, nemuseli za nájem platit nic. Město tak zároveň nepřijde o finanční prostředky, které podnikatel může získat ze státního programu určeného na úhradu nájmů a pachtovného,“ doplnil primátor Macura.

Ostrava jako jedno z prvních měst v zemi zavedla sérii opatření na podporu místních podnikatelů s cílem eliminovat dopady krizových usnesení vlády kvůli výskytu onemocnění covid-19.

Již od března mohli místní podnikatelé žádat město o rychlou finanční pomoc do 20 tisíc korun a následně o finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun. Přes 2,5 tisíce podnikatelů tak již získalo téměř 80 milionů.