Moravskoslezské firmy se bez plynu z Ruska zatím neobejdou, zejména hutní

Vytápění výrobních hal, případně zajištění teplé vody pro zaměstnance se dá vždy zařídit nějak jinak, ale například provoz pecí pro zahřívání materiálu se bez velkého množství plynu většinou neobejde.

Problémy by neměly jen velké hutní konglomeráty, ale i strojírenské firmy.

„Případné omezení nebo dokonce zastavení dodávek plynu by nám přineslo značné komplikace,“ konstatoval Aleš Martínek, generální ředitel opavské společnosti Ostroj. „Stávající situaci proto pečlivě monitorujeme a hledáme cesty ke snížení spotřeby zemního plynu. Jeho úplná náhrada v krátkodobém horizontu v řádu měsíců pro nás ale není bohužel možná.“

A podobné to je i ve společnosti Vítkovice Cylinders. „V energetické bilanci firmy je zemní plyn zastoupen zhruba 25 procenty, a je tedy vedle elektřiny nenahraditelný. Přechod všech technologií na elektřinu nebo jiné médium není v řádu měsíců reálný,“ vysvětlila mluvčí firmy Eva Kijonková.

Dříve společnost sídlící v areálu někdejšího vítkovického Závodu 5 v těsném sousedství dnešní Dolní oblasti Vítkovic využívala i koksárenského plynu, to je však nyní už minulostí. A přechod na jiné médium by byl podle zástupců firmy mimořádně nákladný a složitý.

„V této souvislosti je pro nás nejpodstatnější objem zemního plynu v zásobnících v České republice a v okolní Evropě. Zaráží nás, že tuzemsko není předzásobeno na minimálně devět měsíců. Individuální řešení náhrady dodávek ruského plynu je podle nás nesmysl. Je nutné situaci zvládnout na úrovni státu a Evropské unie a zajistit chod nejen domácností, ale i průmyslu,“ doplnila Kijonková.

Mezi největší odběratele plynu na Ostravsku patří rovněž společnost Vítkovice Steel. Ta plyn využívá k ohřevu materiálu ve svých válcovnách. Ocel před válcováním musí vždy rozehřívat na několik stovek stupňů, což by se bez plynu neobešlo.

Krátkodobě není jiné řešení

„Plyn je zásadní komodita pro fungování výroby. Obecně je ocelářství na této komoditě životně závislé,“ prohlásila mluvčí Vítkovice Steel Jana Dronská. „V našich provozech není možné aktuálně nahradit plyn jiným médiem. V dlouhodobém horizontu by to případně bylo možné, ale jednalo by se o dlouhodobý projekt a vlastní realizaci v řádech měsíců, spíše let.“

Velkým tématem je dostupnost zemního plynu i pro teplárenskou společnost Veolia Energie ČR. Ta zásobuje teplem nejen domácnosti ve městech napříč krajem, vlastní velké teplárny v Ostravě, Karviné, Frýdku-Místku i jinde.

„Zemní plyn jsme v řadě lokalit v kraji schopni nahradit jinými palivy, protože naše zdroje umožňují spalovat různá paliva, nebo plyn používáme jen ve špičkách - při rozjezdu technologie a podobně. Ale v lokalitách, kde je k vytápění používán ze sta procent zemní plyn, není jeho náhrada jednoduše a krátkodobě realizovatelná,“ vysvětlil Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii a regulaci společnosti Veolia Energie ČR.

Možné řešení, alespoň pro firmy s menší spotřebou, našli v kopřivnické společnosti Bike Fun International. Plyn v ní využívají nejen pro ohřev vody pro zaměstnance, ale hlavně pro provoz tří pecí v lakovně. Plyn je zde na jednu stranu nenahraditelný, současná krize by ale firmu ohrozit neměla.

„Pro naši výrobu je plyn nezbytný a za současných podmínek ho nelze nahradit, nicméně současná krize by se nás týkat neměla,“ konstatoval jednatel firmy Stanislav Matušů. „Plyn totiž odebíráme od lokálního dodavatele a pochází ze zdrojů umístěných v kraji, převážně z důlní těžby.“