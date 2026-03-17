Birklen končí v čele Povodí Odry. Doplatil na pomalou nápravu po záplavách

  16:28
Vedení státního podniku Povodí Odry opouští jeho generální ředitel Petr Birklen. Ve funkci končí po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem. Důvodem jsou přetrvávající stížnosti obcí na špatnou komunikaci a pomalé tempo obnovy území po ničivých záplavách v roce 2024.
foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Petr Birklen stanul v čele strategického podniku teprve loni v únoru, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KUD-ČSL). Jeho hlavním posláním mělo být uklidnění situace v regionu po povodních a zrychlení prací v korytech řek. Rok a měsíc nato však v pozici končí.

„K dnešnímu dni skončil ve vedení státního podniku Povodí Odry generální ředitel Petr Birklen. Z funkce odchází po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD),“ potvrdil mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle ministerstva doplatil především na špatnou komunikaci s místními samosprávami. Starostové zasažených obcí si opakovaně stěžovali, že státní podnik s nimi dostatečně nekooperuje a obnova zničené infrastruktury v korytech toků postupuje příliš pomalu.

Podle mluvčího ministerstva byly priority jasně dané, ale realita v terénu vypadala jinak. „Mezi jeho hlavní úkoly patřilo zlepšení komunikace s představiteli místních samospráv a urychlení odstraňování povodňových škod v postižených lokalitách. Tyto priority však nebyly naplněny,“ vysvětlil Bílý s tím, že stížnosti z regionu byly natolik zásadní, že vyústily v ředitelův odchod.

Pro ČTK Birklen sdělil, že se k dohodě s ministrem nebude vyjadřovat.

Za svůj zásadní úkol označil Birklen před svým jmenováním také plánovanou přehradu v Nových Heřminovech na Bruntálsku a navazující komplex opatření. „Bez jejich realizace nebude povodňová ochrana významné části povodí dostatečná,“ uvedl loni v únoru.

O výstavbě přehrady se hovoří od roku 1997, o stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by měly hlavní stavební práce začít v roce 2028.

Kdo Birklena nahradí natrvalo, v tuto chvíli není jasné. Ministerstvo chce nového šéfa vybrat v otevřeném tendru. „V nejbližších dnech vypíše ministerstvo zemědělství na uvolněné místo standardní výběrové řízení,“ dodal Vojtěch Bílý. Do té doby je vedením podniku pověřen první statutární zástupce v souladu s vnitřními předpisy.

