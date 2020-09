Drogový gang zásoboval Frýdecko-Místecko, peníze za pervitin prosázel

Policisté sledovali počínání bandy, pěti mužů a dvou žen, od letošního jara a v červenci s pomocí zásahové jednotky všechny zadrželi. Zatímco šéfovi gangu hrozí až deset let vězení, zbytku polovina trestní sazby. Jen jeden byl zaměstnaný a pravidelně legálně pracoval.

Jak uvedl vedoucí oddělení 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Frýdek-Místek Jan Syslo, léky a chemikálie potřebné pro výrobu pervitinu členové gangu získávali v cizině, ale drogu vařili ve dvou varnách na území Frýdku-Místku.

„Už podle prvotních zjištění byl výsledný pervitin velmi kvalitní, což zřejmě potvrdí expertizy. Všichni uváděli, že prvotní motivací trestné činnosti bylo získání vlastní kvalitní čisté drogy. Všichni jsou totiž drogově závislí,“ poukázal policista.

O znalostech a zkušenostech zejména šéfa gangu nasvědčuje i to, že vaření si nikdo v okolí nevšiml, ačkoliv př výrobě vzniká intenzivní zápach. „Například sousedé bytu, kde fungovala varna, přišli na to, co se tam dělo, až při našem zásahu,“ poznamenal Syslo.

Banda působila jak v bytech, tak i v některých ubytovacích zařízeních přímo ve Frýdku-Místku, pervitin pak prodávali v celém regionu. Při prohlídkách byla zabavena řada věcí spojených s výrobou drogy. Gram kvalitního pervitinu gang prodával za sedm set až tisíc korun, prokázána zatím byla výroba 700 gramů této drogy.

Nelegálně vydělaných peněz si však členové skupiny příliš neužili. Část vložili zpět do výroby pervitinu, většinu zbylých bankovek rychle utratili. „Uváděli, že často na internetu sázeli na různá sportovní utkání nebo hráli na automatech,“ poznamenal Syslo. Vyšetřování případu dále pokračuje.