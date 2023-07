Vysídlené Pelhřimovy ožívají. Léta pustou obec obnovují studenti a dobrovolníci

Předloni mladí architekti dřevěnými útulnami zabydleli zbytky původních stavení, loni obnovili úvozovou cestu a umístili podél ní symbolických třináct zastavení.

Teď se zaměřili na hřbitov s kostelem uprostřed. „Snažíme se připomenout pietu místa a vzdát hold původním obyvatelům, ale také reflektovat rozměr vlastního života a otázek života a smrti,“ popsal architekt a jeden z lektorů Jan Mléčka.

Například čerstvá absolventka architektury Kateřina Novotná vytvořila návrh, který nazvala Ráj. „Vizualizovala jsem to, co se děje po smrti. Umírající vychází hlavními dveřmi z kostela, pak prochází nějakým očistcem, což je tady významově ten příkop před kostelem. A právě na něj navazuje visutá lávka, kterou se dostává do ráje,“ popsala.

Lávka pokračuje dvěma cestami mezi lísky, kde lidé mohou postát na prkenných podlážkách. „Je to tady příjemné, lísky vytvářejí intimní prostředí,“ dodala architektka.

Její kolegyně Marie Křížková vytvořila několik lavic v úrovni hrobů za někdejší zdí hřbitova. Místo patřilo sebevrahům a dalším, již nemohli být pohřbeni v posvěcené půdě, a lavice jsou připomínkou jejich tragických osudů i skutečnosti, že i oni byli nedílnou součástí místního společenství. Další studentka stylizovaným ornamentem z prken naznačila hřbitovní zdi.

Celkem třináct studentů na svých výtvorech pracovalo týden. Celý jej strávili v Pelhřimovech, v místě kilometry vzdáleném od civilizace, bez mobilního signálu či elektřiny. Základnou jim byl kostel, celé dny trávili venku, navzdory počasí.

„Je to silný zážitek. Pelhřimovy každému dají zakusit syrovost zvratů minulého století. Studenti, kteří v životě nedrželi v ruce pracovní nástroj, teď navíc mají vrtačky, pily a uskutečňují své návrhy. Architekti potřebují být v kontaktu s realitou, dotknout se materiálu, zjistit, jak se chová,“ nastínil Mléčka.

Dokončené objekty jsou od začátku července dostupné turistům.

Hraniční obec Pelhřimovy leží v katastru Slezských Rudoltic. Existovat přestala krátce po poválečném odsunu. V létě 1946 vesnici nuceně opustili němečtí obyvatelé. Přicházet začali noví ze Slovenska a volyňští Češi, krátký čas tam strávili i řečtí emigranti. Pokusy o dosídlení však selhaly.

Po únoru 1948 pak noví zástupci státu rozhodli okolí státní hranice vyklidit. Domy se rozebraly na stavební materiál, jejich zbytky srovnaly buldozery. Na místech původních statků vyrostly stromy, vegetace pohltila kostel i s přilehlým hřbitovem.

O lokalitu se teď stará Hnutí Duha a kostel, který jako jediná stavba zůstal stát, i jeho okolí obnovují studenti dobrovolníci, kteří se tam pravidelně sjíždějí.