Symbol krnovské železnice je zpět, parní lokomotiva se vrátí k nádraží

17:38

Dvaačtyřicet let stála na podstavci u vlakového nádraží, pak na sedm let zmizela. Teď je zpátky. Do Krnova se vrátila parní lokomotiva, jež byla symbolem tamní železniční stanice. V depu Krnovských opraven a strojíren čeká na obnovu, příští rok opět ozdobí prostor u nádraží.