Ostrava chystá nový parkovací systém, součástí budou i bezpečnostní kamery

Následovat bude montáž pod budovou Ostravské univerzity na Černé louce a v parkovacím domě U Domu kultury Poklad v Ostravě – Porubě.

„Čtvrtým systémem bude vybaven právě dokončovaný druhý parkovací dům u DK Poklad, který by měl být od července v provozu,“ upřesnila Pokorná s tím, že Ostrava plánuje pořídit stejný typ parkovacího zařízení i do parkovacího domu u krajského úřadu, jehož stavba by měla začít letos.

Venkovní parkoviště s novým parkovacím systémem najdou řidiči v Poděbradově ulici a na Smetanově náměstí.

„Hlavními benefity nového systému je především rychlost odbavení a dále možnost rezervace parkovacího místa,“ specifikovala Pokorná.

Současně s parkovacím systémem budou v objektech instalovány i dohledové kamery. „Nejenže zajistí dohled nad prvky parkovacího systému, ale současně budou sloužit jako kamery bezpečnostní,“ dodala mluvčí města.