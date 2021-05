V Ostravě vypadl muž z okna, vážně zraněný skončil v nemocnici

Záchranáři ke zraněnému po pádu z okna v Ostravě vyjížděli v sobotu před 17. hodinou.

„Šestapadesátiletý muž měl podle informací, které mají záchranáři k dispozici, spadnout z okna ve čtvrtém patře domu,“ sdělil mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Muž utrpěl život ohrožující poranění hrudníku a zranění ruky. „Pacient byl uložen do podtlakové matrace, musel být zaintubován a převeden na přístrojem řízené dýchání. Po zajištění přednemocniční neodkladné péče jej záchranáři transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ dodal Humpl.

Co pádu předcházelo, zjišťují policisté.

Ti také vyšetřují sobotní vážnou dopravní nehodu na Novojičínsku. V Kopřivnici srazilo auto chodce. Kvůli jeho vážným zraněním na místo letěl vrtulník.

„Osmašedesátiletý muž byl po nehodě při vědomí, avšak utrpěl život ohrožující mnohočetná poranění hlavy a končetin. Zasahující lékař jej musel uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty a převést pacienta na přístrojem řízenou ventilaci. Dále proběhlo naložení krčního límce, pánevního pásu a další opatření. Poté byl muž vrtulníkem transportován do ostravské Fakultní nemocnice a předán do péče týmu tamního urgentního příjmu,“ dodal Humpl.