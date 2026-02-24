Policejní manévry v Havířově, nebezpečný ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

  14:32,  aktualizováno  15:20
Policie v úterý odpoledne zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, informovala o tom na síti X. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz je na místě nebezpečný ozbrojený muž. Do akce je povolána policejní zásahová jednotka. Ulice a okolí včetně vnitrobloků jsou uzavřeny. Z domu byl během zásahu vyvezen zraněný policista.
Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...
Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů zabarikádoval ozbrojený muž. (24. 2. 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Podle dostupných informací policie zasahuje proti ozbrojenému muži, jenž se zabarikádoval v jednom z bytů. Policie uzavřela uzavřela celou ulici, současně policisté řídí dopravu na velmi frekventované sousední Hlavní třídě.

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů zabarikádoval ozbrojený muž. (24. 2. 2026)

O akci informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat.

Na místě jsou kromě policie a hasičů také posádky záchranné služby.

„Máme tam v pohotovosti lékařský tým z Havířova a také specializovaný tým z Ostravy-Jihu, který bývá vysílán k nestandardním situacím,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Policisté nabádají, aby se lidé v okolí ulice Jana Wericha zbytečně nezdržovali.

Z domu okolo čtvrt na čtyři vyvezli zraněného policistu, zřejmě ze zásahové jednotky. V tu chvíli přijela další sanitka a prostor kolem nich zahradili zástěnou.

Aktuální informace k situaci bude policie podle mluvčí sdílet na síti X.

Muž se zabarikádoval v jednom z domů v ulici Jana Wericha takřka v centru Havířova.

