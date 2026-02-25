„Podle pitvy se zjistilo, že pachatel zemřel na následky jednoho výstřelu do hlavy, přičemž v jeho hlavě byly dva výstřely. Oba si způsobil vlastní zbraní. Stejná zbraň zasáhla policistu ze zásahové jednotky, který byl na místě,“ uvedl dnes krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
„Útočník vystřeli ze zbraně celkem šestkrát: čtyřikrát na policisty a dvakrát na sebe. Policisté pak na něho stříleli dvakrát, ale netrefili se,“ upřesnil Kužel.
Útočník použil legálně drženou zbraň kategorie PO - dříve kategorie C, na kterou však neměl zbrojní průkaz a nabyl ji v září loňského roku. „Šlo o zbraň, na kterou majitelé nemusí mít zbrojní průkaz, ale musí se s ní na policii jen zaregistrovat, což muž učinil,“ řekl policejní ředitel.
Hádka ve večerce. Svědci popsali, co předcházelo běsnění střelce v Havířově
„V bytě, kde se muž zabarikádoval, měl trvalé bydliště. Propuštěná žena, kterou z bytu nechal odejít, byla jemu blízká osoba,“ popsal Kužel s tím, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nelze specifikovat jejich vztah. Sousedé však pro iDNES.cz sdělili, že byli manželé a mají syna.
Podle Kužela spáchal útočník v minulosti jen jeden přestupek. Jeho povolání a další informace vedoucí k k bližšímu vykreslení jeho osobnosti policisté nechtěli upřesnit.
24. února 2026
Kriminalisté stále provádějí další výslechy, které by je přiblížily k objasnění tohoto incidentu. Podle předběžného výsledku toxikologického vyšetření nebyl muž pod vlivem alkoholu. V případě testu na drogy se stále čeká na výsledky.
Muž podle Kužela nebyl problémový. Nemá ani informace o tom, že by trpěl psychickým onemocněním.
„Případ prověřujeme pro podezření ze tří trestných činů, a to vraždy ve stádiu pokusu, násilí proti úřední osobě a nebezpečného vyhrožování, uvedla Policie ČR na síti X. Kvůli smrti pachatele však bude odložen.
Postřelený policista je v nemocnici, stabilizovaný, s velmi dobrou prognózou na uzdravení.
Začalo to ve večerce
Policisté zasahovali v ulici Jana Wericha v centru Havířova v úterý odpoledne. Muž zde nejprve při konfliktu ohrožoval pistolí lidi ve večerce. Když policie přijela na místo, snažila se muže přesvědčit, aby svého nebezpečného jednání zanechal.
Muž však neuposlechl ani po varovném výstřelu do vzduchu, vběhl do domu a ukryl se ve svém bytě. „Policisté jej následovali a na místo přivolali zásahovou jednotku. Mezitím byt hlídali,“ popsal dění už v úterý Tomáš Kužel.
Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu
Poté, co z bytu propustil ženu, která tam s ním byla, agresor na policisty vystřelil a jednoho z nich trefil do dolní končetiny.
Policisté střelbu opětovali, při dalším pokusu o kontaktování vyjednavačem už muž nereagoval. „Zásahová jednotka vnikla do bytu, kde našla muže bez známek života. Přivolaný lékař pak konstatoval smrt,“ doplnil Kužel.
Byla nařízena soudní pitva. Zraněného policistu projektil zasáhl do stehna a byl mimo ohrožení života převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde ho lékaři operovali.
24. února 2026