  14:00,  aktualizováno  14:00
Zlepšení, ve které by před deseti lety nikdo nevěřil. Kvalita ovzduší v Ostravě je na tak dobré úrovni, že by zdejší vzduch postupně mohl vyhovět i přísnějším limitům, jež mají začít platit v příštích letech. Problémem zůstává karcinogenní benzo(a)pyren, i jeho množství však za poslední dekádu kleslo, v Radvanicích dokonce více než šestinásobně.
Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku...
Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku i koncentrací škodlivin v ovzduší. (12. prosince 2025) | foto: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

„Rok 2025 byl z hlediska kvality ovzduší dobrý,“ konstatovala vedoucí Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu Ostrava Lucie Hellebrandová.

Zdravotní ústav kvalitu ostravského ovzduší sleduje na pěti místech – v Mariánských Horách, Hrušově, Porubě a na dvou stanovištích v Radvanicích. Kromě toho do terénu posílá měřicí vůz.

„Loňský rok byl bez vyhlášených smogových situací pro prach PM10 (částice o velikosti do 10 mikrometrů, pozn. red. ), jehož naměřené hodnoty na všech stanicích Zdravotního ústavu meziročně opět klesly. Pokud jde o překročení průměrného denního imisního limitu PM10, jejich počet se pohyboval v rozpětí dvanáct až dvacet osm, a podařilo se tak dodržet toleranci třiceti pěti možných nadlimitních dnů za rok,“ dodala Hellebrandová.

Pod ročním limitem se loni v Ostravě držel i jemnější prach s částicemi do 2,5 mikrometru. Příčinou jsou podle odborníků příznivější meteorologické podmínky, výměna kotlů, útlum hutní prvovýroby a celková modernizace průmyslu.

Přísnější legislativa

V případech prašného aerosolu PM10 by Ostrava loni až na dvě výjimky obstála i před přísnější legislativou, která má začít platit v příštích letech a podstatně sníží průměrné roční a denní limity i roční maximum nadlimitních dní pro obě měřené frakce prachu.

Výjimkou jsou Hrušov a radvanická stanice nedaleko koupaliště. Do současných limitů se tamní hodnoty bez potíží vešly, ty přísnější ale mírně přesahují.

„Proměna je opravdu výrazná,“ komentoval stav ovzduší náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč.

Lucie Hellebrandová doplnila, že ovzduší se v Ostravě začalo výrazněji zlepšovat od roku 2019 a velmi dobré hodnoty jsou záležitostí minulých tří let.

„Místem s nejhorším ovzduším se stal Hrušov. Nejvýznamnější zlepšení registrujeme v oblasti Radvanic a Slezské Ostravy,“ upřesnil Boháč.

Množství jemných částic PM2,5 musí Ostrava ještě snížit – současné legislativě již naměřená data vyhovují, budoucím podmínkám ale ještě ne.

Ostravským problémem dál plošně zůstává rakovinotvorný benzo(a)pyren, přestože i v jeho případě naměřená čísla hlásí až 75procentní zlepšení.

Například u radvanické měřicí stanice Nad Obcí kleslo jeho množství z ročního průměru 8,99 nanogramu na metr krychlový v roce 2016 na loňských 1,39. Roční limit však čítá 1 nanogram na metr krychlový a vyhověla mu jen data z porubské měřicí stanice.

Přesunutí měřících stanic

Změny v kvalitě ovzduší nesou i změnu v rozmístění stanic. „Dohodli jsme se na přesunu stanice z Poruby, kde data potvrzují snížení vlivu dopravy na znečištění ovzduší po dostavbě Prodloužené Rudné, do městského obvodu Jih v blízkosti rušné křižovatky ulic Horní a Plzeňská,“ sdělil Aleš Boháč.

Radvanickou stanici Nad Obcí, která monitorovala vliv huti, podobný scénář zatím nečeká. „Při zlepšení je ideální počkat pět let. Stanice ale byla překlasifikována z průmyslové na městskou pozaďovou. Nikdy jsem si neuměla představit, že by mohla měřit tak nízká data,“ doplnila Hellebrandová.

Boháč dodal, že zástupci Ostravy dál pokračují v aktivitách souvisejících s ovzduším, ať jde o ozdravné pobyty dětí či nadlimitní čištění komunikací.

„Věnovat se chceme i lokálním topeništím. Stanice v Radvanicích umístěná ve vlečce znečištění z huti najednou ukazuje mnohem lepší hodnoty než ta u koupaliště v zástavbě s lokálními topeništi. Přitom jsou od sebe čtyři sta metrů. I to je informace, s níž pracujeme.“

