Najednou přiletěla trampolína. Vichr v Oticích u Opavy poničil desítky střech

„Jel jsem do Otic a cestou z Opavy průtrž jako blázen. A když jsem do Otic přijel, déšť ustával. Vypadalo to, že přestane úplně,“ sdělil iDNES.cz Petr Krejčí, který řádění živlu natočil.

„No a po třech minutách začalo pršet a přidávalo se na intenzitě. Šel jsem se podívat a v tu chvíli přiletěla ze zadní části zahrady trampolína,“ popisoval Krejčí.

Hasiči o události informují na Twitteru.

„Na místo jsme vyslali kontejnery s plachtami a materiálem pro provizorní zastřešení,“ uvedli hasiči. Událost se obešla bez zranění.

Hasiči uvedli, že zcela zničeno je deset střech, dalších dvacet je poškozeno. Trosky z střech poškodily i některá zaparkovaná auta.

„Na místě zasahují čtyři profesionální hasičské jednotky a jedenáct jednotek sboru dobrovolných hasičů. Hasiči oblast uzavřeli, aby lidem pomohli domy zajistit. Policejní mluvčí Eva Michalíková dodala, že na místě pomáhají i policisté, kteří koordinují dopravu.

Po vedrech s tropickými teplotami nad 30 stupňů Celsia prošly Českem od západu k východu silné bouřky doprovázené větrem a na některých místech i krupobitím. Hasiči měli víc než 850 výjezdů hlavně ke spadlým stromům a poškozeným střechám.

Energetici evidují desítky poruch v dodávkách elektřiny, kvůli polámaným větvím nejezdí vlaky, problémy jsou i na silnicích.

Hlavní pás bouřek přešel od Šumavy do středních Čech a na Vysočinu. Lokální izolované bouře s krupobitím se objevily i na dalších místech.