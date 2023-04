Ostudná místa Ostravy: osmipatrová Jaderka, garáže i zvlněná dálnice

1 Centrum jaderného výzkumu Vítkovice

Jaderka a Pentagon. Tak se přezdívalo osmipatrové budově někdejšího Jaderného výzkumu strojírenských a hutních Vítkovic na Průmyslové ulici na pomezí obvodů Vítkovice a Moravská Ostrava. Zatímco kdysi tam řešili zakázky na zařízení atomových elektráren, současnost je více než tristní. Většina oken vybitých, zdevastované interiéry, opuštěný skelet výškové budovy. Alespoň se už podařilo budovu obehnat plotem a zamezit přístupu dovnitř.

„Víme, že objekt je nevzhledný. Bohužel v minulosti doplatil na vývoj poptávky po produktech jaderné energetiky zejména po rozpadu trhů socialistické RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci – pozn. red.). Dlouhodobě se pro něj nedařilo najít nový účel ani v době, kdy byly Vítkovice po roce 1990 do roku 2003 ještě většinově vlastněny státem. Takzvaný Pentagon tedy patří k pozůstatkům minulosti,“ upozornila mluvčí současné společnosti Vítkovice Eva Kijonková.

Poukázala zároveň na to, že kondice vítkovického jaderného výzkumu se už nikdy nevrátila na předlistopadovou úroveň. „K tomu přispělo i zastavení původního tendru na dostavbu Temelína, na který se firma připravovala jako subdodavatel. Později část skupiny Vítkovice zaměřená na energetiku a těžké strojírenství procházela restrukturalizací, a to včetně insolvencí některých bývalých dceřiných firem. Rekonstrukce objektu v té době vůbec nebyla reálná,“ doplnila mluvčí společnosti Vítkovice a.s.

Budova bývalé Jaderky nějakou dobu patřila soukromé developerské společnosti, která tam chtěla vybudovat byty a kanceláře, ale čekala na příhodnější dobu. Nedočkala se. Nyní už rozlehlá „ostudná“ budova opět patří Vítkovicím, které s ní mají další plány. Jak mluvčí Kijonková upozornila, firma postupně rekonstruuje a oživuje celou řadu nemovitostí, například v lokalitě Lipový dvůr u Ruské ulice vznikly byty pro nájemné bydlení.

„Nájemní bydlení má být budoucností i pro budovu takzvaného Pentagonu. Vzniká projekt rekonstrukce a modelu jejího financování. Předpokládáme, že se věci pohnou kupředu už příští rok,“ nastínila Kijonková.

2 Obchodní centrum Marica v Porubě

Kdysi vyhledávané obchodní a zábavní centrum, nyní však představuje areál Marica v Mongolské ulici v ostravském obvodu Poruba zpustlého strašáka, který je funkční jen částečně. V celém areálu působí jen prodejna hudebních nástrojů a dětská herna. Zbytek? Obraz bídy. Po zlatnictví, květinářství nebo restauraci zůstaly jen rozbité výklady.

V posledních letech se místo stalo spíše doupětem bezdomovců a pochybných existencí. Často tam i hořelo. Stav byl už tak tristní, že obvodní úřad bývalému vlastníkovi udělil pokuty a přikázal, aby všechny možné vchody a průchody zazdil a zabednil.

I tady snad ostudné časy skončí. Na zaslané dotazy sice developerská společnost Rybka Building z Opavska neodpověděla, ale podle nedávné tiskové právy ČTK tam chce současný vlastník během dvou a půl roku vybudovat 51 bytů, garážová stání, parkoviště či dětské hřiště. Náklady na přestavbu komplexu půjdou do desítek milionů korun.

Plány developera vítají i v porubské radnici. „Současný stav Marici je jizvou nejenom pátého stavebního obvodu, ale celé Poruby. Dlouhou dobu usilujeme o to, aby se s bývalým obchodním centrem konečně něco začalo dělat,“ potvrdila porubská starostka Lucie Baránková Vilamová. „Pro nás je dobrá zpráva, že aktuální majitel chce začít s přestavbou a věříme, že vše teď půjde už bez problémů a celá lokalita se postupně bude měnit k lepšímu.“

3 Ruina nedaleko nádraží v Kunčicích

Všimne si toho snad každý pravidelný cestující jedoucí vlakem po trati mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem nebo Ostravou a Havířovem. Před nádražím Kunčice při jízdě od Ostravy vpravo stojí ruina kdysi zjevně krásného domu.

Objekt v ulici U Sýpky je zdevastovaný, zahrada zarostlá, ale přístupná, protože v jinak poměrně novém plotu několik částí schází. „Ještě si pamatuji. jak se tam bydlelo. Pak majitelé zemřeli, někdo to koupil a nic se s tím neděje. Přitom tak krásné místo,“ poznamenal jeden z obyvatel ze sousedství.

Podle katastru nemovitostí tam dokonce sídlí firma Relimetal. Jednatel Tomáš Tomek reagoval na zaslané dotazy ohledně možných oprav stručně, ale jasně. „Projekt bude realizován, ale v současné době dáváme dohromady finance na rekonstrukci,“ uvedl.

4 Dům duchů v centru města

I když se v posledních letech podařilo centrum výrazně oživit, řada objektů zůstává prázdných nebo nedostavěných. Redakce vybrala zřejmě nejkřiklavější případ na Puchmajerově ulici, kde stojí na pěší zóně zcela takřka bez využití celý bytový dům.

V přízemí naposledy fungovalo knihkupectví, provoz tam skončil někdy už před rokem 2010. Od té doby přízemí zůstává zcela prázdné, stejně všechny byty. Uvnitř údajně bydlí jen majitel, čemuž by nasvědčovalo i to, že ze čtyřiceti zvonků obsahuje jméno jen jeden, a to právě majitelovo. Bohužel se ho navzdory několika pokusům nepodařilo kontaktovat.

„Dům zrestituoval a nejdříve vše bylo v pohodě. Ale postupně nabyl dojmu, že takové prostory si zaslouží něco lepšího a prý čeká na nějakou extra nabídku. Jenže čas plyne, prostory pustnou a nic se neděje,“ podotkl jeden z vlastníků nemovitosti v okolí, který si nepřál být jmenován. Domu se proto začalo přezdívat dům duchů.

5 Zdevastované garáže ve Slezské Ostravě

Podobných míst, kde vinou vandalismu byl zcela zničen soukromý majetek, bylo a částečně i je na území Ostravy více, nicméně o naprosto zničených garážích ve Výstavní ulici na Slezské Ostravě psala MF DNES už několikrát.

V oblasti s finskými domky kdysi bydleli zejména horníci pracující v okolních dolech. Po jejich uzavření v první polovině 90. let se mnozí z nich přestěhovali a oblast začali osidlovat bezdomovci, nezaměstnaní a nepřizpůsobiví lidé. „A začala devastace, které republiková ani městská policie nedokázaly zabránit,“ postěžoval si Juraj Fabian bydlící nedaleko.

Bandy se začaly probourávat do garáží a brali vše, co se dalo byť jen teoreticky zpeněžit. „Systém byl následující: probourali se do jedné garáže a pak přes příčky do dalších,“ popsal Fabian.

Když místo pustlo, začali tam další lidé svážet odpadky, několik garáží dokonce vyhořelo a jejich stav se rok od roku zhoršoval. Nakonec se střechy několika z nich propadly.

Lidé se nyní obávají, že garáže, které si kdysi vlastnoručně postavili, nyní budou muset opět na své náklady zplanýrovat a suť odvézt. „Stát neumí naše majetky ochránit a pak na to doplatíme,“ zopakoval Fabian.

6 Zůstává zvlněná dálnice

Před necelými pěti lety jsme do ostudných míst Ostravy vybrali šestici, jíž vévodila nedokončená Prodloužená Rudná (celý seriál zde). Po ní se už denně projíždějí tisíce automobilů, byť rozpadající se část opěrné zdi a přílišná hlučnost v nedaleké obci Vřesina radost jistě nedělá. Velmi se však ulevilo porubské ulici 17. listopadu a také motoristům jezdícím mezi Ostravou a Opavou.

Nevyřešená však stále zůstává zvlněná dálnice D1 v Ostravě vlivem bobtnání strusky. Ředitelství silnic a dálnic sice část nejhoršího úseku opravuje, ale omezení na 80kilometrovou rychlost na části ostravské dálnice platí stále.