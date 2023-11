Nabídky na stavbu monumentální koncertní haly v Ostravě přišly od pěti firem

Plány vypracoval známý architekt Steven Holl, v roce 2021 halu americký časopis Architizer zařadil mezi deset nejočekávanějších staveb světa, přesto je dostavba ostravského Domu kultury, obsahující i sál pro 1 300 lidí, stále nejistá.

O krok blíže realizaci se plány přiblížily po středečním otevírání obálek s nabídkami stavebních firem, které by chtěly atypickou přístavbu postavit.„Dostali jsme celkem pět nabídek, nejlevnější je za 2,8 miliardy korun, nejvyšší za 3,7 miliardy,“ komentoval nabídku ostravský primátor Jan Dohnal. „Předpokládaná cena byla 4,1 miliardy, všechny nabídky jsou tedy pod předpokládanou cenou,“ dodal.

Podle primátora se tak splnila přání ostravských politiků, že navrhovaná cena bude nižší než předpokládaná, což se dalo očekávat. Stavební firmy totiž v poslední době silně bojují o každou zakázku, kterých ale není mnoho. Podle zjištění MF DNES se dokonce už několikrát stalo, že firmám, které získaly na své plány dotaci od státu, volaly stavební firmy se svou nabídkou ještě dříve, než se o dotaci oficiálně dozvěděly.

Nižší nabídka než předpokládaná cena ale stále ještě neznamená, že v Ostravě nový koncertní sál stoprocentně vznikne. „To, že jsme rozbalili obálky, ještě neznamená, že proběhla soutěž. Nejprve proběhne proces ověřování nabídek, což znamená například zjistit, jestli firmy splnily všechny požadavky a jestli nejde o mimořádně nízké nabídkové ceny a podobně. Teprve pak můžeme nabídky vyhodnotit,“ přiblížil další kroky ostravského magistrátu Jan Dohnal.

Stavba by mohla začít příští rok

V ideálním případě by mělo zhodnocení nabídek proběhnout do konce tohoto, nejpozději do ledna příštího roku, kdy už chce mít magistrát jasno, která nabídka vyhrála. Pak může následovat případný podpis smlouvy. Nemusí to být ale hned.

Koncertní hala bude tvořit přístavbu Domu kultury na ulici 28. října, poblíž sídla krajského úřadu. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Další zdržení mohou způsobit i samotné firmy, které se mohou napadat mezi sebou a podobně, věc se může dostat třeba i k ÚOHS. Čeká nás ještě dlouhý proces,“ varoval před přílišným optimizmem ostravský primátor.

Stavět by se mohlo, v optimálním případě, příští rok na podzim. Pokud se nic mimořádného nestane. Do té doby by Ostrava ještě musela zajistit stavební jámu pro stavbu nového křídla Domu kultury. Ten nyní prochází první fází rekonstrukce, se stavební jámou se z pochopitelných důvodů čeká až na potvrzení zahájení stavby.

Problémem by už nemělo být ani financování stavby. „Peníze máme přislíbeny od kraje i státu, ty máme potvrzeny. Máme i předjednaný úvěr u banky, financování máme zajištěno,“ dokončil Jan Dohnal.