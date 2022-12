Ostravské stopy: Na Ostravsko nedám dopustit, libuje si spisovatel Sapkowski

Andrzej Sapkowski Polský spisovatel (narozen v roce 1948) patří k nejznámějším tvůrcům polské literární fantastiky a po Stanislawu Lemovi je také nejčastěji překládaným polským autorem z této oblasti. Popularitu získal díky sáze Zaklínač. První jeho dílo spjaté s touto ságou se objevilo v roce 1986. V Česku jeho dílo nejvíce zpopularizovalo ostravské nakladatelství Leonardo. Jeho majitel Jiří Pilch měl ve Stodolní ulici rovněž obchod nazvaný podle Sapkowského postavy – knihkupectví Geralt. To posléze přesídlilo do centra Ostravy do Střelniční ulice. Z regionu rovněž pochází Sapkowského dvorní překladatel do češtiny Stanislav Komárek.