Ostravské stopy: Na mejdan na Stodolní stále vzpomínáme, říká Aleš Cibulka

„Vztah k Ostravě mám velmi zvláštní, je to dáno i tím, že jsem pražská naplavenina. Nejsem Pražák, ale rodák ze Sokolova, takže z Karlovarska. Proto pro mě jako pro dítě byla Ostrava něco, co je hodně vzdáleno a hodně, hodně daleko,“ vzpomínal vyhledávaný moderátor.

S profesionálním životem se pak jeho vztah k Ostravě změnil. „Pracovně jsem v ní byl mnohokrát. Vždycky je to za prací, ale za příjemnou prací. Ať už to bylo natáčení pořadu Sama doma nebo cesty za kolegy z Národního divadla moravskoslezského. Musím říci, že Ostravu jsem si zamiloval, byť ji zrovna moc neznám,“ přiznal Cibulka.

S Ostravou se pro něj pojí řada zajímavých příhod, jednou z nich je například noční ze Stodolní ulice, když spolu s dalšími umělci doprovázel na koncertech známou zpěvačku Evu Pilarovou.

Aleš Cibulka Oblíbený moderátor, působící zejména v televizi a rozhlase, se narodil v Sokolově v roce 1977. Kariéru začínal v roce 1992 jako rozhlasový moderátor v karlovarském soukromém rádiu Diana. Následně působil dva roky v Televizi Nova, kde moderoval pořad Snídaně s Novou. V roce 1998 absolvoval na Vyšší odborné škole herecké. Pro Českou televizi dlouhodobě moderoval například pořad Dobré ráno nebo zeměpisný program pro děti Baťoh. Ve známost vešel i díky rozhlasovým pořadům Dobré jitro s Českým rozhlasem, Host do domu a Tobogan.

„Všichni si ve spojení s Ostravou vzpomínají na mejdany a tak podobně. Vybavuju si jednu historku, když Evička Pilarová slavila pětapadesát let na scéně. Byla to série koncertů ve sportovních halách, které jsem moderoval a kde jsme měli takovou partu, v níž byli Vojta Dyk, Matěj Ruppert, tenkrát ještě Petr Muk a další. A po koncertě v Ostravě jsme zažili jeden z nejkrásnějších mejdanů, na který dodneška vzpomínáme,“ vyprávěl Cibulka.

„Vůbec jsme to tady neznali. Protáhli nás tehdy po Stodolní a dodneška, když se vidíme s Vojtou Dykem nebo Matějem Ruppertem a s ostatníma, na to vzpomínáme. Evička si samozřejmě šla lehnout do hotelu, my udělali ty hodné, ale pak jsme to táhli do rána,“ usmívá se Aleš Cibulka.

Rodné Sokolovsko má k Ostravsku blízko

Ostrava mu je mentálně hodně blízká i vzhledem ke kraji, z něhož pochází. A to tak daleko, že chápe dvojí povahu regionu, který je jednou vykládán černobíle, jindy naopak pestrobarevně.

„Je zvláštní, že já jsem jako ten Sokolovák, kde jsou povrchové doly a bylo to vždy špinavé a ušmudlané. Přitom tam jsou i nádherné lesy a hory. Takže většina lidí měla Sokolovsko automaticky posazeno v místech, která jsou ošklivá, podobně jako to mají někteří dodneška s Ostravou,“ objasnil moderátor.

„Jednou jsme s rozhlasem udělali to, že jsme z Ostravy vysílali, jako by to byly lázně. Našli jsme nádherná místa. Černá Ostrava, to jsou doly a těžní věže, pro mě je to industriální a krásné. Možná že mám jen tu tendenci Ostravu omlouvat, když jsem ten Sokolovák, ale Ostravsko je myslím také nádherné. Pochopitelně ale byly doby, kdy tady byla opravdu jen šedivá krajina,“ popsal svůj pohled na region moderátor.

Umělecky je Ostrava hned druhá za Prahou

Ostravu má kromě krajiny rád i vzhledem k jejímu postavení na umělecké scéně, která je podle něj v Česku hned na druhém místě za Prahou.

„Hlavně Ostrava dala, co se týče kultury, republice tolik výrazných osobností. Takových tváří, ať je to divadlo, hudba, to je jednoduše fascinující. Současné mladé tváře zná každý, mně se ale vybaví Hanička Zagorová, Mařenka Rottrová, vybaví se mi třeba jako letitému průvodci Tobogánu Tomáš Sláma. Začínal tady a Ostravsko má jako své místo,“ uvedl Cibulka.

„Ostrava je ale dodnes ohromná líheň talentů, která je fascinující. Norberta Lichého nevyjímaje, samozřejmě,“ vrací se ke svému povolání, protože nepřehlédnutelného herce zpovídal na jaře na Knižním festivalu v Ostravě v přímém přenosu.

„Patriotismus Norberta Lichého obdivuji“

Zpětně jeho postavení na herecké scéně komentoval ještě podrobněji. „Norbert je pro mě fascinující člověk a přírodní úkaz. Jedna z jeho vět, které si člověk musí zapamatovat, je ta, že se nedokáže neudržet a říká pravdu. Což je pro mě ohromně cenné, navíc je to neoddiskutovatelný talent a jeho patriotismus je mi strašně sympatický,“ podotkl.

„Existuje spousta regionálních herců a hereček, zpěváků a zpěvaček, ne nutně z Ostravy, ale odkudkoliv, kdy na ně písknou z Prahy a už jedou, protože mají pocit, že udělají v Praze velkou kariéru, ale Norbert je věrný Ostravě. Ví, že v ní má svou základnu, domov, maminku. Je mi to strašně sympatické, že se nenechal zviklat. On sám říká, že na tu nabídku čeká, ale upřímně, nedokážu si představit, co už by to muselo být, aby řekl jo, Ostravo, děkuji, odcházím do Prahy. Myslím, že nic takového nenastane,“ zamyslel se Aleš Cibulka.

Nevěděl, že se má v Přívoze bát

Ostravu si při jedné z příležitostí prošel dokonce pěšky. Bylo to v okamžiku, když šel se svým partnerem Michalem z hlavního nádraží přes Přívoz až do centra.

„Byla to dochozí vzdálenost, tak jsme to předem odhadli. Šli jsme pěšky z Přívozu do Hotelu Imperial, bylo to krásné, prošli jsme celou čtvrť. A pak nám vyjeveně místní poznamenávali: ‚Vy jste se nebáli?‘ A někdo další řekl: ‚Oni nevěděli, že se nemají bát.‘ Opravdu jsme to prošli pěšky, koukali se kolem, ono to není až tak daleko,“ líčil Cibulka.

„Jinak člověk zná Karolinku, Národní divadlo. Na další místa čekám, že je teprve objevím, třeba haldu Emu. Je krásné objevovat místa a propojovat si je s těmi starými,“ pochvaloval si specifika Ostravy.

Ostrava se mu kromě Tomáše Slámy spojuje s dalšími kolegy moderátory a herci. „Báječné třeba bylo vystoupení, kdy mě pozval místní moderátor Petr Kubala do svého pořadu Kafrárna. Také jsme doma obdivovateli Divadla Mír. Ostrava dala světu a republice právě Divadlo Mír, a to je úžasné,“ míní.

„Kolega moderátor a herec Vladimír Čech, ten byl s Ostravou také hodně spjatý. Podle mě, a ať se na mě Brno a Brňané nezlobí, tak druhou divadelní scénou v Česku hned po Praze je Ostrava. Mám rád a zpětně sleduji místní televizní pořady, zvláště ty, které tady vznikly v 70. a 80. letech. Detektivky, televizní inscenace, Bakaláře a další a další věci,“ nešetřil chválou moderátor.