Opravovaná Ostravica se vrací k podobě ze 30. let, pak se přejmenuje

„Při rekonstrukci se ukázalo, že kvůli technickému stavu exteriérů by instalace lamel vyžadovala nešetrné zásahy do původního zdiva,“ uvedl mediální zástupce investora Jindřich Vaněk. „Bourací práce navíc odhalily i rozsáhlý výskyt dřevomorky ve střešních krovech, které musely být odstraněny. To otevřelo možnost stavbu modernizovat a vytvořit dvě nová patra v podobě skleněné nástavby.“

Nástavba ale nebude na celé střeše. „Navržená nástavba včetně soudobého architektonického pojetí je plně v souladu s našimi požadavky. Díky ustoupení jednotlivých podlaží střešní nástavby se nežádoucím způsobem nezvětší hmota objektu,“ uvedla Marie Bartošová, vedoucí péče o národní památkový fond při Národním památkovém ústavu. „A upuštění od předsazené konstrukce fasády vnímáme jednoznačně pozitivně.“

V tuto chvíli vyřizuje investor povolení změny stavby před dokončením a dělníci pracují jen v prostorách, kterých se změny netýkají. „V prvním červnovém týdnu budeme demontovat původní plechový světlík nad schodištěm a začneme instalovat konstrukci pro nový. Ten bude skleněný, takže do Ostravice bude proudit denní světlo,“ upřesnil Vaněk.

Nově Boutique Business Inkubátor Ostravica

Hotovo je v tuto chvíli zateplení budovy a štukatérská firma by měla v průběhu června zahájit práce na fasádě.

Zachytit co nejvěrněji původní podobu fasády bylo úkolem hlavního architekta projektu Martina Náhlovského.

„Vycházeli jsme z dochovaných torz fasády, jako je třeba fragment hlavní římsy, ale i z dobových fotografií. Data jsme využili pro simulaci původního dekoru tak, abychom se přiblížili podobě z 30. let,“ řekl Náhlovský.

Zrekonstruovaný dům pod novou značkou Boutique Business Inkubátor Ostravica poskytne prostor firmám i kreativcům.

Stav domu Ostravica-Textilia před zahájením oprav v prosinci 2021: