Hnutí Ostravak kritizuje drahou koncertní halu, kterou připravuje magistrát

Když Ostravak opouštěl v roce 2018 vedení města, měl podle Lukáše Semeráka zdravý základ. „A nevím, jestli to bylo covidem, ale nyní nám vedení města přijde zcela letargické,“ říká Semerák na adresu současné koalice vedené hnutím ANO.

Ostravak má rovněž problém s plánovanými největšími investicemi. „Obávám se, že stavba koncertní haly za téměř čtyři miliardy se stane ústředním volebním tématem v Ostravě,“ zmínil Semerák.

K tomu se přidala dvojka kandidátky hnutí Iveta Vozňáková: „Město na takové stavby v současnosti nemá, jinak ho výrazně zadlužíme.“ Proto pokud se nepodaří získat výraznější příspěvky od státu nebo z kraje, chce Ostravak největší investice redukovat.

Hnutí má nyní sedm městských zastupitelů, Semerák by však po podzimních volbách chtěl dvojciferné číslo. Aniž by hodlal někoho z povolebního vyjednávání předem vylučovat, neumí si představit spolupráci s SPD a podobnými stranami, problém by měl také s ČSSD s exprimátorem Petrem Kajnarem jako kandidátem na primátora.

Ostravak také bude kandidovat ve zhruba dvanácti ostravských obvodech.